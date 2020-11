50 ans de la mort de de Gaulle : "Un homme de cette trempe nous manque aujourd'hui" pour le maire d'Évreux

"À Évreux, bonne ville de France blessée, au service du pays !", ce sont par ces quelques mots dans le livre d'or de la Ville que le général de Gaulle marque son premier déplacement dans la cité jolie le 8 octobre 1944 en compagnie du ministre de l'Économie nationale du gouvernement provisoire, le Lovérien Pierre Mendès France. "L'histoire entre le général de Gaulle et Évreux est importante" rappelle le maire Guy Lefrand, qui, avec la fondation Charles de Gaulle, avait fait ériger une statue de l'homme d’État inaugurée le 18 juin 2019 sous un soleil de plomb. "Aujourd'hui, le Général représente la volonté politique, la fidélité à la République, le respect des élus du peuple, c'est le général de Gaulle qui a mis fin à la colonisation" énumère l'élu Les Républicains.

Personne ne peut dire que le général de Gaulle est has been ou qu'il n'est plus à la page, il est plus présent que jamais - Guy Lefrand