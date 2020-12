Mort de Giscard : les premières réactions politiques dans le Poitou

Respect et Europe sont les deux premiers mots qui reviennent parmi les réactions d'élus et anciens élus du Poitou quelques minutes après l'annonce de la disparition de VGE.

Elisabeth Morin-Chartier (ancienne Présidente de Poitou-Charentes et ancienne députée européenne LR) : "Je suis profondément triste de la disparition du Président Giscard parce que c'était un grand européen, et j'avais eu l'occasion il y a pratiquement un an et demi de le voir au Parlement Européen et devant l'assemblée il avait développé sa vision économique de l' Europe, de l'évolution de cette institution, finalement il était resté un esprit éminemment jeune, je me souviens d'ailleurs, d'une standing ovation à la fin de son discours."

Bruno Belin (Sénateur LR de la Vienne et ancien Président du Département) : "Giscard c'est l' Europe ! C'est l'homme qui renforce l'Europe avec le chancelier allemand qui va déboucher sur l' Euro. On pense aussi aux grandes lois sociales portées notamment par Simone Veil, on sait combien il y tenait, la majorité à 18 ans c'est lui, dans les années 70 on est aussi dans des crises pétrolières, des taux d'intérêt et une inflation à deux chiffres et il a su gérer, et ces années-là on en parlera encore avec grandeur très vite."

Philippe Mouiller (Sénateur LR des Deux-Sèvres) : "Pour moi c'est à la fois une histoire ancienne car j'étais tout jeune, mais pour autant je me souviens d'un Président de la République assez moderne dans sa vie démocratique, et pour moi Giscard c'est l' homme de l'Europe et quand j'étais engagé chez les jeunes Centristes, il m'a donné une vision de ce que seraient les années 2000."