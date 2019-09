Mort de Jacques Chirac : "Beaucoup d'émotion et de tristesse" pour Antoine Rufenacht

Le Havre, France

Jacques Chirac est mort ce jeudi, il avait 86 ans. L'ancien Président était malade depuis plusieurs années, d'ailleurs il n'apparaissait plus en public. Jacques Chirac fut président de la République pendant douze ans (1995-2007), deux fois Premier ministre, trois fois maire de Paris, créateur et chef de parti et ministre à répétition. Il y a un Normand qui l'a bien connu, c'est l'ancien maire du Havre Antoine Rufenacht. Il a notamment été son directeur de campagne en 2002, lors du second tour face à Jean-Marie Le Pen et il voyait encore une fois par mois Jacques Chirac jusqu'à récemment.

Beaucoup d'émotion et de tristesse mais compte tenu de son état de santé, c'est plutôt une délivrance"

C'était un homme d'une énergie et d'un charisme exceptionnel. [...] avec une certaine fragilité humaine qui le rendait aussi séduisant"

Antoine Rufenacht a rencontré Jacques Chirac en 1967-1968, l'a ensuite beaucoup côtoyé en 1975, Chirac était alors Premier Ministre et Rufenacht candidat pour la première fois aux élections législatives au Havre.

Le séisme politique de 2002

En 2002, Antoine Rufenach était le directeur de campagne de Jacques Chirac. Il se souvient d'un début de campagne difficile. Jacques Chirac était déjà président, "dans un cocon" et donc avait un peu de mal à démarrer la campagne.

ça a démarré le jour où Lionel Jospin a eu l'imprudence de dire que le chef de l'Etat était vieilli, usé et fatigué"

Antoine Rufenacht se rappelle très bien "cette matinée radieuse du mois de mai où Chirac ayant entendu ça à la radio, a été ragaillardi". Puis le coup de tonnerre est arrivé le 21 avril 2002 : un second tour face au Front National de Jean-Marie Le Pen :"A la fois de l'émotion de voir que beaucoup de Français avait voté pour le FN et en même temps un soulagement car la victoire face à Jospin n'était pas assurée."

Être face à le Pen faisait en sorte que le 2e tour était gagné d'avance."

Jacques Chirac est mort à 86 ans © Maxppp - OLIVIER HOSLET/EPA/Newscom/MaxPPP

Pour Antoine Rufenacht, Jacques Chirac est l'un des Présidents les plus aimés des Français. Il gardera l'image d'un homme très innovateur et dont il fût proche pendant une page de sa vie.