Mort de Jacques Chirac: "Chirac sur le terrain: un homme politique magnifique", la réaction de Jean-Pierre Soisson

Parmi les personnalités politiques de l'Yonne qui connaissaient le mieux Jacques Chirac, Il y a Jean-Pierre Soisson, ancien député et maire d'Auxerre. Il admirait l'animal politique.

14 Septembre 1977 - J. Chirac, J. Lecanuet, et Jean-Pierre Soisson lors d'une Conférence

Auxerre, France

Jean-Pierre Soisson, est entré dans le gouvernement du premier ministre Jacques Chirac en 1974, sous la présidence de Valéry Giscard d'Estaing, en tant que secrétaire d'état à la formation professionnelle, puis aux universités. L'ancien député et maire d'Auxerre garde de l'homme politique "Chirac" l'image d'un élu proche de son terroir: "Je suis proche de lui, parce que nos façons d'aborder et de conduire nos actions politiques, lui en Corrèze et moi en Puisaye étaient semblables. Nous étions proche du terrain."

Une bouteille de Coulanges et trois Corona

Au delà de cette similitude, c'est le candidat redoutable quand il était en campagne que Jean-Pierre Soisson garde en mémoire : " Jacques Chirac en campagne était un homme politique magnifique", se souvient-il, "_en 1995, quand il s'est présenté à la présidence de la république, je l'ai accueilli à Auxerre. Il a bu une bouteille de Coulanges, trois Corona, il est parti voir un viticulteur à Beaune et le soir, il a tenu un meeting à Dijon. C'était une force politique et la présence d'un homme que tous ressentent immédiatement comme celui qui va gagne_r."