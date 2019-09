Mort de Jacques Chirac : Emmanuel Macron n'ira pas à Rodez et prononcera un hommage à 20h

Rodez, France

Après la mort de Jacques Chirac ce jeudi matin à l'âge de 86 ans, Emmanuel Macron n'ira pas à Rodez. Le chef de l'Etat avait organisé dans l'Aveyron ce jeudi en fin d'après-midi un débat de 4h sur la réforme des retraites, avec 500 personnes.

Emmanuel Macron rendra un hommage à Jacques Chirac à 20h ce jeudi soir. Cette intervention sera à suivre en direct sur francebleu.fr.

Emmanuel Macron devait inaugurer ce jeudi à 18h30 une série de débats sur la réforme des retraites. Pour ce premier déplacement en Aveyron, le chef de l'Etat devait être accompagné de Jean-Paul Delevoye, le "monsieur retraites" du gouvernement. Emmanuel Macron devait, auparavant, remettre la légion d'honneur au maire de la ville.

Le ministre de l'économie Bruno Le Maire s'était greffé à ce déplacement présidentiel, et avait rencontré des responsables syndicaux locaux ce jeudi matin, pour parler notamment du sort des usines Bosch à Rodez et Jingjiang Sam à Decazeville. Au sortir de cet entretien, il a dit n'être "pas satisfait de la situation" et avoir demandé à rencontrer "très rapidement" le président de Bosch pour trouver comment garantir l'emploi sur le site de Rodez.