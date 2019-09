Mort de Jacques Chirac : il était venu plusieurs fois en Champagne

"Le président Jacques Chirac s'est éteint ce matin au milieu des siens. Paisiblement". Voilà comment la famille de l'ancien Président a annoncé sa mort, ce jeudi, à l'âge de 86 ans. L'Assemblée nationale et le Sénat ont aussitôt observé une minute de silence. Celui qui n'apparaissait plus en public depuis plusieurs années fut président de la République pendant douze ans (1995-2007), deux fois Premier ministre, trois fois maire de Paris, créateur et chef de parti et ministre à répétition.

Les Rémois se souviennent sans doute de son passage à Reims il y a 30 ans. Quelques jours après s’être rendu à Berlin Ouest, Jacques Chirac, alors Premier ministre, avait en effet accueilli le chancelier Kohl le dimanche 5 juillet 1987, pour fêter le 25e anniversaire de la réconciliation.

Helmut Kohl et Jacques Chirac © Maxppp - Maxppp

C'est ensuite en tant que Président de la République qu'il était venu inaugurer, en 2005, le pôle "industries et agro-ressources" des régions Champagne-Ardenne et Picardie.

Figure du Gaullisme, Jacques Chirac avait également fait plusieurs déplacements à Colombey-les-deux-Eglises (Haute-Marne). D'abord en 1995, puis en 2006 pour poser la première pierre du mémorial en l'honneur du Général de Gaulle.

Son dernier déplacement dans la région date de décembre 2009, à Troyes, fief de son filleul François Baroin.

Parmi les personnalités politiques marnaises qui ont cotoyé Jacques Chirac, Catherine Vautrin en était sans doute la plus proche. La Présidente du Grand Reims a fait partie du gouvernement Chirac de 2004 à 2007, d’abord en tant que secrétaire d’Etat puis en tant que Ministre déléguée à la cohésion sociale et à la parité. "Je suis reconnaissante et fière de l'avoir servi", dit-elle sur son compte Twitter. D'autres personnalités ont également réagit à l'annonce du décès de l'ancien Président.