Mort de Jacques Chirac : journée de deuil national

Après une journée d'hommage populaire aux Invalides dimanche, ce lundi est un jour de deuil national à la mémoire de l'ancien président Jacques Chirac, mort jeudi 26 septembre à l'âge de 86 ans. Tous les drapeaux sur les bâtiments publics seront mis en berne. Une minute de silence sera respectée dans les écoles et les administrations à 15 heures. Jacques Chirac sera enterré au cimetière de Montparnasse "dans la plus stricte intimité".

Le déroulée de la journée

Hommage de la ville de Paris. Dans la matinée, une cérémonie d'hommage se tiendra d'abord au Conseil de Paris, à l'hôtel de ville de la capitale, dont Jacques Chirac a été maire pendant 18 ans, de 1977 à 1995.

Cérémonie familiale et honneurs militaires. Une cérémonie familiale se déroulera dans la plus stricte intimité à partir de 9h30 dans la cathédrale Saint-Louis-des-Invalides. Elle sera suivie des honneurs militaires rendus à l'ancien chef de l'État dans la Cour d'honneur des Invalides, en présence d'Emmanuel Macron.

Convoi funéraire. À 11 heures, le convoi funéraire partira des Invalides. Le cercueil de Jacques Chirac sera encadré par une grande escorte, pour rejoindre l'église Saint-Sulpice à 11h45. "Les Français pourront rendre à cette occasion un dernier hommage à l'ancien chef de l'État au cours de son trajet entre les Invalides et l'église Saint-Sulpice".

Cérémonie en l'église Saint-Sulpice. À 12 heures, un service solennel présidé par Emmanuel Macron et en présence de la famille de Jacques Chirac sera célébré par l'archevêque de Paris, en l'église Saint-Sulpice. Cette cérémonie religieuse devrait durer environ deux heures et une trentaine de chefs d'État et de gouvernement y sont attendus. Les anciens présidents François Hollande, Nicolas Sarkozy et Valéry Giscard d'Estaing seront également présents.

Palais de l'Elysée. À 15 heures, Emmanuel Macron recevra au palais de l'Élysée les chefs d'État étrangers ayant fait le déplacement en France.

Une minute de silence. Dans tout le pays, à 15 heures, une minute de silence sera respectée dans tout le pays, à 15h. Un moment de recueillement sera observé dans toutes les administrations et les écoles. Dans les écoles, collèges et lycées, les professeurs pourront consacrer, s'ils le souhaitent, un cours à la mémoire de l'ancien chef de l'État, en plus de la minute de silence.

Cimetière du Montparnasse. L'ancien président sera inhumé, dans l'intimité, au cimetière du Montparnasse aux côtés de sa fille Laurence, décédée en avril 2016.

