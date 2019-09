Mort de Jacques Chirac : l'ancien président était souvent venu en Dordogne

Dordogne, France

Jacques Chirac est venu à plusieurs reprises en Dordogne en tant que chef d'Etat notamment à l'occasion du salon du livre gourmand de Périgueux.

On sait bien que l'ancien chef de l'Etat était un bon vivant, amateur de tête de veau et de bière. Il était donc venu en 1996 avec l'ancien chancelier allemand Helmut Khol et il était revenu cinq ans plus tard en 2001 toujours au salon du livre gourmand à Périgueux mais cette fois avec Sylvio Berlusconi, l'ancien président italien.

L'année suivante en avril 2002 l'ancien président de la République s'était rendu à Nontron pour y défendre notamment la politique agricole commune. Et puis Jacques Chirac était un voisin. En bon Corrézien il connaissait bien la Dordogne où il venait régulièrement pour des visites privées... notamment au manoir d'Eyrignac à Salignac Eyvigues.

Jacques Chirac lors du 21e sommet franco-italien a Périgueux en 2001 © Maxppp - Maxppp

Il y venait l'été avec son épouse Bernardette pour participer aux soirée organisées par les propriétaires du manoir Capucine et Patrick de Sermadiras.

En Dordogne, plusieurs élus ont travaillé de près avec Jacques Chirac.

Jean-Jacques De Peretti, le maire de Sarlat de 1986 à 1988. Il est conseiller technique au cabinet de Jacques Chirac alors premier ministre. En 1995 alors que Jacques Chirac est président de la République, il est nommé ministre de l'Outre mer.

Jérôme Peyrat a lui aussi côtoyé de près Jacques Chirac. Le maire de La Roque Gageac a longtemps travaillé à la mairie de Paris à l'époque où Jacques Chirac était maire. Il était notamment responsable des déplacements à l’étranger du maire.

Il a travaillé pendant quatre ans à la mairie de Paris avec Jacques Chirac. Une fois élu le président de la République l'a gardé auprès de lui comme conseiller chargé de la presse étrangère puis comme porte-parole adjoint de la présidence de la République.