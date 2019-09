Mort de Jacques Chirac : la Tour Eiffel sera éteinte à partir de 21h00

Paris, France

"La Tour Eiffel fermera plus tôt" et "les ventes des billets cesseront vers 19H30" a indiqué la société d'exploitation du monument parisien. La Tour Eiffel sera éteinte à partir de 21H00 jeudi en hommage à l'ancien président de la République Jacques Chirac, décédé dans la matinée de jeudi, et à la demande de la mairie de Paris. Tous les drapeaux des équipements municipaux seront mis en berne, des registres installés dans les mairies de la capitale. A partir de 19 h ce jeudi, des photos de l'ancien maire de Paris seront projetées sur un écran géant.