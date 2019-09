Mort de Jacques Chirac : ce que vous ignorez sûrement sur l'ex-président et la nourriture

View this post on Instagram

Tellement de souvenirs... de bons moments, de rires. Beaucoup de travail dans une atmosphère respectueuse de la place de chacun. 7 ans entre ces deux photos et c’est ému bien sûr que je repense à ces moments. Merci Monsieur le Président pour tous ces instants. C’est vous qui m’avez donné cette opportunité et embauché à la suite de mon service militaire, c’est vous qui m’avez tant félicité après ce titre de meilleur ouvrier de France, c’est encore vous qui m’avez demandé de rester à votre service et c’est toujours vous qui m’avez nommé chef de cuisine pour être l’adjoint de Bernard. Depuis ce midi, c’est l’ensemble des collaborateurs de la Présidence de cette belle époque qui se remémore tant et tant de souvenirs. On s’appelle, on se réuni, on se rassemble comme une famille endeuillée. C’est ce que nous sommes, 22 années partagées dans votre sillage. Claude d’abord a téléphoné, Patricia, Laurent et Sébastien sont passés, Christophe et Jack et tant d’autres m’ont appelé et exprimé leur peine. Je garderai éternellement un souvenir joyeux de ces moments, vos « bonjour cher Maître » en public et les « salut » en privé, les histoires drôles, les moments improbables et incongrus partagés, votre appétit, votre gourmandise et ce grand amour du terroir. Mes pensées accompagnent votre famille dans ces moments douloureux. Au revoir mon Président #rep #jacqueschirac #chefelysée #chefconnected #guillaumegomez #palaisdelelysee #presidencedelarepublique #paris #france #monde