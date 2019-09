Mort de Jacques Chirac : les réactions dans la Loire et la Haute-Loire

L'ancien Président de la République Jacques Chirac est décédé ce jeudi. Dans la Loire et la Haute-Loire les hommages se multiplient.

Jacques Chirac avec Aimé Jacquet et Michel Thiollière au stade Geoffro-Guichard en 2006

Saint-Étienne, France

Jacques Chirac était venu à deux reprises à Saint-Étienne en tant que Président de la République : en mai 2001, pour le congrès national de la Fédération des parents d'élèves de l'enseignement public, et en juin 2006, pour le match international de football, France - Chine.

En tant que Président du RPR, Jacques Chirac était également venu à Saint-Étienne en 1986 et en 1993. Il s'est rendu également à plusieurs reprises en Haute-Loire. Et notamment en 2004 au Chambon-sur-Lignon pour rendre hommage aux Justes et aux juifs déportés pendant la seconde guerre mondiale.

Hommages à droite

Le maire LR de Saint-Étienne Gaël Perdriau parle de son "émotion" à l'annonce de ce décès. Pour lui, "Jacques Chirac marquera l'histoire de la France (...). Homme politique et de culture, profondément humain, proche comme personne des plus fragiles d'entre nous, il était l'un de ces rares hommes d'État, avec une certaine idée de ce qui fait encore aujourd'hui, la grandeur de la France dans le monde. Il était et doit en cela rester un modèle".

Pour le député gaulliste Dino Ciniéri, Jacques Chirac était "un grand homme de notre Nation, une figure irremplaçable du Gaullisme et de la Droite française(...) un mentor et une source paternelle pour de nombreux élu(e)s tel que (lui)". Dino Ciniéri qui partage sur twitter une photo d'une de ses rencontres avec Jacques Chirac en compagnie de Lucie Neuwirth.

Sur twitter, le Président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez remercie Jacques Chirac et le cite « Pas un instant, vous n'avez cessé d'habiter mon coeur et mon esprit. Pas une minute, je n'ai cessé d'agir pour servir cette France magnifique, cette France que j'aime autant que je vous aime. » Jacques Chirac, mai 2007.

Le maire de Roanne Yves Nicolin évque l'"Homme d'Etat", se souvient de son "amour de la culture et des civilisations" et raconte avoir pu travailler à ses côtés en tant que député pendant 12 ans "A plusieurs reprises nous avons échangé autour d’une Praluline que je lui apportais et dont il était particulièrement friand".

Hommages également à gauche

Le député de Saint-Etienne Régis Juanico lui rend également hommage.