Mort de Jacques Chirac : les réactions en Occitanie

Midi-Pyrénées, France

L'ancien président de la République, Jacques Chirac, est mort ce jeudi 26 septembre à l'âge de 86 ans. Le décès de cette figure politique de la Ve République a immédiatement été commenté par les élus et personnalités de la région Occitanie qui ont souhaité lui rendre hommage.

Son ancien Premier ministre de cohabitation, Lionel Jospin, également ancien député de Haute-Garonne, a rappelé "le privilège de gouverner la France sous sa présidence" et que même s'il ne "faisait pas de la politique comme lui. Il y a eu des moments de tension et parfois et de la cordialité. Nous avons toujours veillé en politique étrangère à ce que le France parle d'une seule voix". "Ironie de l'histoire, la politique de la fracture sociale qu'il avait lancé dans son combat face à Édouard Balladur en 1995. C'est sous la cohabitation et mon gouvernement qu'elle a été menée."

L'ancien maire de Toulouse, Philippe Douste-Blazy, rappelle lui que "la politique est très violente. C'était un homme ferme mais qui savait aussi se montrer tendre. C'est un homme qui a défendu les populations et les civilisations les plus faibles."

Des hommages venus de tous les bords politiques

La présidente de la région Occitanie, Carole Delga, "s'associe pleinement à l’hommage que la République doit rendre à cet Homme d’Etat qui protégea nos valeurs communes et su alerter le monde sur le changement climatique".

Les élus du groupe Union de la droite et du centre (UEDC) de la région Occitanie "font part de leur profonde tristesse" dans un communiqué. Ils demandent à "la Présidente de Région que tous les drapeaux des Hôtels de Région de Toulouse et Montpellier, mais aussi de l’ensemble des édifices régionaux, soient mis en berne."

Le député Les Républicains du Lot a évoqué sa "peine immense" sur Twitter, rappelant que l'ancien président est à l'origine de son engagement politique.

Jacques Chirac était "un véritable humaniste qui aimait profondément les Français et qui a su défendre avec passion nos territoires et le dialogue des cultures" a réagit la députée de Tarn et Garonne et ancienne ministre Sylvia Pinel.

Du côté du rassemblement National, le délégué départemental de Haute-Garonne, rend hommage sur Twitter au "dernier véritable chef d'Etat, digne de la Vᵉ République", "au delà de toutes considérations politiques".