Mort de Jacques Chirac : les réactions de Drômois et Ardèchois qui l'ont rencontré

Jacques Chirac est mort à l'âge de 86 ans ce jeudi matin. Dans la Drôme et en Ardèche, élus locaux et citoyens se souviennent de l'ancien président de la République.

Drôme, France

L'ancien président de la République est mort à 86 ans ce jeudi matin. Il avait tenu deux discours majeurs dans la Drôme et l'Ardèche durant son deuxième mandat. Des Drômois et des Ardéchois l'ont aussi rencontré au cours de ses deux mandats entre 1995 et 2007.

Le maire de Crest, Hervé Mariton, avait participé à la campagne de Jacques Chirac en 1995. Il a aussi brièvement été ministre de l'Outre Mer sous sa présidence.

"C'était un homme profondément attentif, un homme qui s'intéressait aux autres et aux idées, se souvient Hervé Mariton. Une fois, il m'a invité à l'Élysée alors que j'étais simple député. Il avait entendu parler d'une de mes idées sur l'emploi, il était intéressé et avait voulu me rencontrer. Il aimait les gens" souligne Hervé Mariton.

"Nous n'avions pas besoin d'aller vers Jacques Chirac, c'est lui qui venait vers vous" - Hervé Mariton, maire de Crest

Jean-Claude Flory, ancien député de l'Ardèche et maire de Vals-les-Bains, faisait partie de la même famille politique, le RPR (Rassemblement pour la République). L'ancien président était venu le soutenir à la fin de la campagne municipale de 1993. Vous pouvez écouter sa réaction sur France Bleu Drôme Ardèche.

"Un homme très chaleureux dans ses paroles"

Le 4 octobre 2002, Jacques Chirac participait aux funérailles nationales des pompiers de Loriol, fauchés cinq jours plus tôt par une voiture folle sur l'A7.

Salvatore Scifo, l'un des rescapés de l'accident, auteur du livre Rescapé, l'avait rencontré : "C'était une personne d'apparence froide mais très chaleureux dans ses paroles. Il m'a parlé de sa fracture du fémur bien consolidée à l'époque et m'a assuré que tout irait bien pour moi."