Mort de Jacques Chirac : les réactions politiques dans le Nord Franche-Comté

Territoire de Belfort, France

Les réactions sont nombreuses dans le monde politique Nord Franche-Comté, après l'annonce de la mort de l'ancien président de la République Jacques Chirac ce jeudi matin à l'âge de 86 ans. Les élus sont nombreux à réagir sur les réseaux sociaux :

Le maire LR de Belfort et chiraquien de la première heure Damien Meslot réagit sur Twitter mais aussi sur France Bleu Belfort-Montbéliard.

Michel Zumkeller, député du Territoire de Belfort UDI exprime une "profonde émotion et une grande tristesse."

Sur Twitter Martial Bourquin, sénateur du Doubs, rend hommage à "un homme de paix, qui avait pris conscience de la crise écologique."

Cédric Perrin, sénateur du Territoire de Belfort, salue sur Twitter un "homme d'Etat qui a su transmettre à plusieurs générations (...) son ardeur pour la politique et sa passion pour la France." et sur Facebook "un humaniste, guidé par une haute conception de la dignité humaine qui marquera mon engagement dès le plus jeune âge."

Cédric Perrin réagit sur sa page Facebook. - Capture d'écran Facebook

Marie-Laure Duchanoy, déléguée départementale du Rassemblement National pour le Territoire de Belfort rend hommage notamment à "un homme avec une stature de chef d'Etat"

Jean-Pierre Chevènement, ancien ministre de l'Intérieur sous Jacques Chirac, partage un communiqué "Jacques Chirac était certes un patriote mais il était avant tout un homme profondément humain."

Tony Kneip, vice-président du Grand Belfort et délégué départemental Les Républicains pour le Territoire de Belfort :

Sur sa page Facebook, Louis Souvet, l'ancien sénateur-maire de Montbéliard exprime "une infinie tristesse" :

Réaction de l'ancien sénateur-maire de Montbéliard Louis Souvet sur sa page Facebook. - Capture d'écran Facebook

Ian Boucard, député du Territoire de Belfort Les Républicains estime que "chaque Français perd aujourd'hui un proche."