Mort de Jacques Chirac : Patrick Sébastien, "bouleversé", rend hommage à son "ami intime"

L'animateur de télévision Patrick Sébastien,"bouleversé", a rendu hommage à son "ami intime" Jacques Chirac, décédé ce jeudi, sur France Bleu ce jeudi soir.

"La convivialité, la proximité avec les gens"

La voix pleine d'émotion, Patrick Sébastien, "très bouleversé", a dit avoir l'impression que "c'est une certaine France qui est morte avec lui. Ça représente une France populaire, parce Chirac c'était la convivialité, la proximité avec les gens", a-t-il confié à Laëtitia Heuveline qui l'interrogeait.

"Au-delà de l'homme d'État c'est un ami intime, c'est quelqu'un que je connaissais depuis presque 50 ans", a raconté l'animateur. "Je l'ai connu quand j'étais adolescent et qu'il était maire en Corrèze. Et puis on s'est beaucoup vus, on a eu beaucoup d'intimité, j'étais fasciné par l'homme. L'homme d'État c'est une chose, mais c'est l'homme qui m'intéressait : il était d'un humanisme rare et d'un charisme rare."

"Il a eu les mots qu’il fallait quand j’ai perdu mon fils"

Patrick Sébastien a confié avoir énormément de souvenirs avec Jacques Chirac. Il a notamment raconté que Jacques Chirac avait été là pour lui dans des moments très difficiles : "Il a eu les mots qu’il fallait quand j’ai perdu mon fils, ça c’est des choses qu’on n’oublie pas", a confié l'animateur.

Un "grand enfant", fan des numéros du "Plus grand cabaret du monde

"Mais je préfère me souvenir des moments de joie", a soufflé Patrick Sébastien. Pendant ses cinq dernières années où il était à l'Élysée, je lui organisait des anniversaires en lui amenant des numéros visuels du "Plus grands cabaret du monde que je lui offrais, parce que c'était un grand enfant et qu'il était admiratif de tous ces numéros-là."

"Surtout, il avait cette capacité a être drôle, détendu et léger en apparence, mais il avait une culture phénoménale", a rappelé l'animateur. Il y a une énorme sympathie du pays pour lui", estime Patrick Sébastien.