Mort de Jacques Chirac : "un bon vivant", "un homme proche des gens", les réactions dans l'Yonne

Auxerre, France

Jacques Chirac est mort ce jeudi. Dans l'Yonne, l'émotion est palpable chez les élus qui ont connu l'ancien président de la République. A droite comme à gauche, les hommages à Jacques Chirac affluent depuis l'annonce de son décès à l'âge de 86 ans.

"Nous sommes tous orphelins" - Jean-Baptiste Lemoyne

Sur twitter, le secrétaire d'Etat icaunais, Jean-Baptiste Lemoyne, salue "Le Président Chirac". "Il nous lègue une certaine conception de la France qui nous oblige tous : la France en grand, la France ensemble. _De France ou d’ailleurs, nous sommes tous orphelins"_, écrit le membre du gouvernement.

Gilles Pirman, conseiller départemental et maire de Saint-Clément, a également exprimé sa tristesse. Il se souvient l'avoir rencontré plusieurs fois lorsqu'il était secrétaire départemental du Rassemblement pour la République. Il évoque une figure emblématique du Gaullisme, "symbole de dynamisme". Et salue la mémoire de ce "bulldozer" comme le surnommait Georges Pompidou.

A droite toujours, le député européen bourguignon, Arnaud Danjean, évoque une _"incarnation sans égal de la politique française_. Avec ses grandeurs, ses fulgurances, son humanité mais aussi, certes, des déceptions, des échecs. Une vie et une personnalité à laquelle nous restons à jamais attachés".

Une partie de l’histoire de France nous a quittée - Dominique Verien, sénatrice de l'Yonne

La centriste Dominique Verien, sénatrice de l'Yonne, parle quand à elle d'un "homme chaleureux auquel les français étaient attachés. _"Une carrure humaine, une partie de l’histoire de France nous a quittée_" dit-elle sur twitter. La réaction la plus courte est celle de Guillaume Larrivé, le député de l'Yonne qui a posté un message sur twitter : "Adieu au président Jacques Chirac, qui souriait à la vie comme il aimait la France ! " Un hommage accompagné d' une photo de Jacques Chirac en train de fumer une cigarette.

Hommage également de Marie-Louise Fort sur facebook. La mère de Sens publie une photo d'elle avec l'ancien président et écrit "Jacques Chirac est mort, je suis très triste et pense à Bernadette Chirac et sa famille". Arnaud Rondeau, de la FDSEA de l'Yonne se souvient de la "campagne de 1995 et des échanges enflammés entre étudiants pro Chirac et pro Balladur". Il remercie Jacques Chirac qui était selon lui le "dernier président proche de la ruralité et des agriculteurs".

A gauche, Nicolas Soret, l'élu de Joigny écrit : "quel que soit le regard que l’on pose sur son action, Jacques Chirac était un personnage hors norme, qui aura marqué la vie de notre pays et de ses habitants. Puisse-t-il reposer en paix".

L'AJ Auxerre a également réagi à la mort de l'ancien président. Sur twitter, le club icaunais publie une photo de Jacques Chirac remettant la coupe de France aux joueurs en 1996, la belle année du doublée coupe-championnat. Et le texte dit simplement : "reposez en paix Monsieur le Président".

Et on continue, sur France Bleu Auxerre, a évoquer la mort de Jacques Chirac. Depuis 16h30 vous avez la parole pour partager vos souvenirs, votre émotion peut-être, vos commentaires sur la mort de l'ancien président de la République. Prenez la parole 03 86 52 23 23.