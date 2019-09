Mort de Jacques Chirac : "Un homme simple, qui avait son franc-parler" se souvient Louis Souvet à Montbéliard

Montbéliard, France

La parole de Louis Souvet, 88 ans, est devenue rare. L'ancien sénateur-maire de Montbéliard a accepté de confier à France Bleu ses souvenirs de Jacques Chirac, l'ancien chef de l'Etat mort ce jeudi à l'âge de 86 ans.

Les deux hommes étaient de la même génération. En 1980, quand Louis Souvet est élu sénateur du Doubs, Jacques Chirac a fondé le RPR, il a été premier ministre et -bref- député européen. C'est le premier souvenir qui remonte à la mémoire du Montbéliardais, alors qu'il est tout juste élu au palais du Luxembourg : "Je le vouvoyais et il me dit : 'tu me tutoies ou je te dis 'monsieur le sénateur !' C'est là que j'ai appris le tutoiement des hauts personnages".

"Un homme simple" se souvient encore Louis Souvet, "qui avait son franc-parler et savait vous mettre à l'aise tout de suite". Membre du RPR, Louis Souvet suit Jacques Chirac à l'UMP. En tant que maire de Montbéliard, il le reçoit à plusieurs reprises dans sa ville, tantôt en tant que premier ministre, tantôt en tant que président de la République.

En 1996, Jacques Chirac, venu visiter la salle de spectacle des Bains Douches à Montbéliard, avait remis à Louis Souvet, la médaille de l'Elysée.