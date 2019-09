Une messe en hommage à Jacques Chirac en la cathédrale Notre-Dame-des-Doms à Avignon

Jacques Chirac aux côtés de Lionel Jospin et Helmut Kohl à Avignon lors du sommet franco-allemand en 1998.

Avignon, France

Une messe solennelle en hommage à Jacques Chirac aura lieu à Avignon, à l'initiative des Républicains de Vaucluse, ce lundi 30 septembre, à midi comme à Paris. Elle sera célébrée au sein de la cathédrale Notre-Dame-des-Doms à quelques mètres de l'espace Jeanne Laurent, où il avait annoncé sa candidature le 11 février 2002. " Tout le monde ne peut pas aller à Paris. Cette messe, on l'a voulue solennelle, courte et simple. A l'image de l'homme, explique Jean-Baptiste Blanc, secrétaire départementale des Républicains de Vaucluse. J'invite tous les Vauclusiens et Vauclusiennes à s'y rendre."

"Depuis quelques jours, de très nombreux Vauclusiens font part de leurs souvenirs", témoigne Jean-Baptiste Blanc. Il évoque la venue de Jacques Chirac à la Flèche cavaillonnaise, à Orange où l'ancien maire Robert Pini l'avait reçu et évidemment à cette célèbre candidature à l'élection présidentielle de 2002 annoncée à Avignon.