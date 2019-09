Mort de Jacques Chirac : Xavier Bertrand salue un "vrai humaniste, attaché aux gens"

Le président de la région Hauts-de-France Xavier Bertrand a exprimé sa tristesse profonde ce jeudi après l'annonce de la mort de Jacques Chirac dont il a été le ministre de la Santé. Il salue "un vrai humaniste, attaché aux gens" et qui a permis de sauver des vies avec le plan cancer.

Xavier Bertrand entre Jacques Chirac et de la chancelière allemande Angela Merkel en octobre 2006 sur les marches de l'Elysée

« C’était un homme attachant, chaleureux. Il savait incarner à la fois la France et les Français », a réagi Xavier Bertrand ce jeudi sur son compte Twitter après l'annonce de la mort ce jeudi de Jacques Chirac à l'âge de 86 ans.

« Il a été le premier à entendre le cri de désespoir de nombreux Français, à comprendre et à s’engager contre la fracture sociale », poursuit Xavier Bertrand qui évoque « un grand Président qui a conduit des réformes avec toujours l’esprit de moderniser notre pays mais aussi de savoir l’apaiser quand il le fallait ».

« C'est pour lui que je me suis engagé en politique, j'avais 16 ans. Et c'est lui qui m'a fait confiance le premier », souligne-t-il.

Le plan cancer, c'est son idée

« C’est le président de la République qui a permis de sauver de nombreuses vies avec des grandes causes nationales comme le plan cancer et la sécurité routière », ajoute encore Xavier Bertrand.

« On l'oublie certainement, mais le plan cancer c'est son idée, comme le plan pour la sécurité routière », rappelle le président de la région Hauts-de-France, qui a été secrétaire d'Etat puis ministre de la Santé sous Jacques Chirac de 2004 à 2007.

Non à la guerre en Irak et à l'extrême droite

Le président de la région Hauts-de-France est reconnaissant à Jacques Chirac d'avoir dit non à la guerre en Irak. « Profondément attaché à la grandeur et à l’indépendance de la France, nous lui sommes toujours reconnaissants d’avoir su dire non, en refusant l’engagement de la France dans la guerre en Irak », écrit il sur son compte Twitter.

« Jacques Chirac dans toute sa vie politique, c’est le refus de la compromission avec l’extrême-droite. En 2002, chacun se souvient qu’il a été le rempart républicain contre le Front National », ajoute Xavier Bertrand.