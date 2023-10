Mort de Jacques Valade, ancien ministre et président du conseil général de la Gironde

C'est en septembre 2008 que Jacques Valade met un terme à sa vie politique. Le sénateur de droite laisse sa place après 38 ans au service des Français et de son département natal de la Gironde. Né le 4 mai 1930 à Bordeaux, Jacques Valade s'est éteint ce mardi 3 octobre 2023 à l'âge de 93 ans. Il était hospitalisé depuis une quinzaine de jours à l'hôpital Saint André à Bordeaux.

ⓘ Publicité

Le bras droit de Chaban-Delmas...

Jacques Valade n'avait jamais pensé se lancer en politique. En 1970, Jacques Chaban-Delmas (1915-2000) vient taper à la porte de son laboratoire. Il a 40 ans. Le Premier ministre de Pompidou cherche un suppléant pour les élections législatives partielles de septembre. Compte tenu de la fonction de Chaban-Delmas, Jacques Valade est certain de siéger au Palais Bourbon. Son recrutement pour devenir suppléant est cocasse. Il est en vacances au Canon et une voiture de gendarmerie diffuse un message avec un haut-parleur "Monsieur Valade est prié de prendre contact avec la gendarmerie du Canon". Il s'y rend en short et espadrille et appelle Matignon en urgence comme demandé. Il sera élu, après une intense campagne, quelques semaines plus tard. Le début de sa carrière politique.

Il devient également en 1977, premier adjoint au maire de Bordeaux qui n'est autre que Jacques Chaban-Delmas. Il démissionne, quinze ans plus tard, en 1992, une fois élu président du conseil régional d'Aquitaine. Entre temps, Jacques Valade aura été président du conseil général de la Gironde. Il ravit le département à la gauche en 1985 avant de reperdre trois ans plus tard.

... barré par Alain Juppé à la mairie de Bordeaux

Son seul regret, qu'il raconte dans un livre entretiens avec le politologue bordelais Jean Petaux , ne jamais avoir pu accéder au Palais Rohan. Alain Juppé lui dame le pion. "Je n'ai pas de regrets. Certes, j'ai été l'adjoint de Chaban pendant 20 ans (comme suppléant à la députation puis comme adjoint au maire de Bordeaux, N.D.L.R) avec une confiance réciproque. Je considérais, et Chaban-Delmas le premier, que j'étais un successeur potentiel." Il ne nie pas le "conflit personnel et politique" mais ne manque pas de souligner la danse du ventre de son mentor au moment de désigner son héritier. "Il recule l'échéance pour mieux circonvenir celles et ceux qui pourraient contrarier ses desseins et son calendrier", écrit Jacques Valade à propos de Jacques Chaban-Delmas

Jacques Chaban-Delmas et Jacques Valade en septembre 1992 à Bordeaux. © Maxppp - Daniel

Député, sénateur puis ministre

Jacques Valade est aussi sénateur de la Gironde sous les couleurs du RPR en 1980, jusqu'en janvier 1987, avant d'être nommé ministre délégué, chargé de la Recherche et de l'Enseignement Supérieur dans le gouvernement Chirac et sous la présidence du socialiste François Mitterrand, en remplacement d'Alain Devaquet contesté pour sa réforme des universités et démissionnaire après la mort de Malik Oussekine. Son expérience ministérielle durera un peu plus d'un an. En septembre 1989, il est réélu sénateur, et est vice-président du Sénat de 1995 à 2001. Il siège jusqu'en 2008 puis met un terme à sa carrière politique.

Jacques Valade était mariée à Alberte Valade depuis 1954 et était père de quatre filles.