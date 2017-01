Mort de Jean-Philippe Motte ancien adjoint à la politique de la ville à Grenoble

Jean-Philippe Motte, ancien adjoint de Michel Destot durant trois mandats à Grenoble, est décédé vendredi soir à l'âge de 73 ans. Il avait notamment co-fondé le parti politique grenoblois GO citoyenneté.

"Le décès d'un ami". Voilà comment Michel Destot a réagi ce matin suite à l'annonce de la mort de Jean-Philippe Motte. Il avait été son adjoint à la politique de la ville et au logement durant trois mandatures, entre 1995 et 2011. Il avait notamment porté le projet de rénovation urbaine de la Villeneuve, et insistait en particulier sur le cadre de vie des quartiers les plus fragiles de la ville.

"Un homme intègre"

Aujourd'hui, la classe politique grenobloise lui rend hommage et parle d'un "homme intègre", d'un "humaniste, à l'écoute des autres. Paul Bron, élu GO Citoyenneté, dans l'opposition de gauche à la mairie de Grenoble salue aujourd'hui un "compagnon de route". Jean-Philippe motte avait 5 enfants et beaucoup de petits enfants. Les funérailles auront lieu la semaine prochaine au centre œcuménique Saint-Marc, à Grenoble.