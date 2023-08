Mort de Louis Mexandeau, ancien ministre de Mitterrand, figure historique du Parti socialiste en Normandie

Il était l'un des plus fidèles - et des plus anciens - militants du Parti socialiste. L'ancien ministre de Mitterrand et ancien député du Calvados, Louis Mexandeau est mort ce lundi matin à l'âge de 92 ans, alors qu'il séjournait dans son chalet sur la commune de Saint-Gingolph en Haute-Savoie, à la frontière suisse. Louis Mexandeau avait soutenu Benoît Hamon à la Présidentielle en 2017 et il se posait en "gardien" des années Mitterrand .

Louis Mexandeau, décoré de la Légion d'honneur par François Hollande en 2013. - Etienne Laurent

Chapeau noir et écharpe rouge

Le Caennais fut ministre des Postes, télégraphes et téléphones (PTT) de François Mitterrand de 1983 à 1985 - c'est lui qui a lancé le Minitel en France - puis Secrétaire d'État aux anciens combattants au début des années 1990, mais il était surtout ami de 30 ans de Mitterrand. À tel point qu'il arborait, plus de vingt ans après la mort de l'ancien président français, un chapeau noir et une écharpe rouge, à la manière de Mitterrand.

Ministre des PTT, il avait inauguré le Minitel en 1985.

Conseiller régional, général et municipal

Louis Mexandeau était attaché aux symboles, à tel point qu'il s'était ému de la vente du siège historique du PS rue de Solférino à Paris après la déroute électorale de 2017. Un crève-cœur pour celui qui a également fondé la fédération du Parti socialiste du Calvados en 1971. Louis Mexandeau fut député du Calvados pendant plus de 20 ans mais aussi conseiller régional, général et municipal à Caen, où il n'a jamais réussi à s'imposer aux municipales.

A 69 ans, Louis Mexandeau avait brigué une nouvelle fois la mairie de Caen en 2001, sans succès. © AFP - Mychèle Daniau

Les réactions s'enchaînent depuis l'annonce de sa disparition

"Une vie d’engagement, de conviction et de combat s’éteint. La peine est immense, mais Louis continuera longtemps de nous inspirer, écrit Laurence Dumont, ancienne députée socialiste de la deuxième circonscription du Calvados. Pour faire de la politique, disait-il, il faut aimer les gens. Mex les aimait. C’est pour eux qu’en infatigable militant, il a œuvré toute sa vie durant."

Arthur Delaporte, actuel député socialiste de la deuxième circonscription du Calvados, déplore de son côté la perte "de la figure emblématique du socialisme dans le Calvados. Nous perdons un militant d’un engagement sans faille. Humaniste doué d’une immense culture, la finesse de son analyse politique, son humour jovial et son engagement viscéral à gauche nous manqueront. J’avais pour lui une profonde affection."

Le maire de Caen Joël Bruneau réagit de son côté sur son compte Instagram.