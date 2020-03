Mort de Patrick Devedjian : le monde politique français sous le choc

Il est la première personnalité politique française à succomber du coronavirus. Patrick Devedjian, ancien ministre et président du conseil départemental des Hauts-de-Seine, est décédé dans la nuit de samedi à dimanche. Âgé de 75 ans et diagnostiqué positif au Covid-19, il était en observation depuis mercredi dans un hôpital du département.

Son décès suscite une profonde émotion, et une vague de réactions, au sein de la sphère politique française d’autant plus que Patrick Devedjian avait, il y a quelques jours, annoncé sur Twitter qu'il était "fatigué" mais que "son état était stabilisé". Il disait être "en train de remonter la pente".

"Profonde tristesse"

Parmi les premiers à réagir, Gérard Larcher, le président du Sénat, a exprimé sa "grande tristesse d’apprendre la mort de Patrick Devedjian. Homme courageux et totalement dévoué à sa ville d’Antony et aux Hauts-de-Seine."

Valérie Pécresse, la présidente de la région Ile-de-France, salue "la personnalité exceptionnelle" qui a "marqué de son empreinte le département des Hauts-de-Seine et le pays". "Bouleversée, je pense à Sophie, sa femme, et à ses fils", a-t-elle conclu.

Sur Twitter, Xavier Bertrand, président des Hauts-de-France, ancien du RPR et de l'UMP, a fait part de sa profonde tristesse. "Profondément attristé par le décès de Patrick Devedjian, esprit libre à la parole libre. A sa ville d’Antony et à son département des Hauts-de-Seine, il aura toujours voulu donner un temps d’avance", a-t-il tweeté. Xavier Bertrand avait, en 2008, succédé à Patrick Devedjian à la tête de l'UMP.

Le président des Républicains, Christian Jacob, a témoigné de sa "grande tristesse" : "C'était un grand serviteur de la France, qui a exercé plusieurs postes de ministres, un grand serviteur de son département des Hauts-de-Seine également et de sa ville d'Antony. Patrick Devedjian était une figure marquante et une personnalité de notre famille politique et je pense à sa famille et à ses proches".

"Un élu dévoué"

L'ancienne garde des Sceaux, Rachida Dati, candidate LR à la mairie de Paris a rendu hommage à "son ami", rappelant qu'il était un "esprit brillant", un "élu dévoué à son territoire, empathique et doté d'un grand sens de l'Etat". "Il était une figure de la vie politique française. Mes pensées vont à sa famille et à ses proches."

"_Patrick Devedjian, des convictions, de la culture, de l'empathie, du caractère, du talent, un ministre qui a fait honneur à la fonction. L'un des meilleurs. Profonde Tristess_e", a réagi l'ancien Premier ministre (UMP) Jean-Pierre Raffarin.

De son côté, la maire socialiste de Paris, Anne Hidalgo, a adressé ses pensées aux Arméniens "qui perdent aujourd'hui un de leurs frères".

Dans un second tweet, elle a également tenu à rappeler les "beaux projets communs" entre Paris et le Conseil départemental des Hauts-de-Seine. "Je pense également ce matin aux habitantes et aux habitants d’Antony, dont il fut le maire pendant 18 ans."