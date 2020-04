Mort de Robert Poujade, ancien maire de Dijon, "un homme d'une grande humanité"

L'ancien maire de Dijon et député de Côte-d'Or, Robert Poujade, dont on a appris le décès mardi 14 avril 2020 à l'âge de 91 ans. Il a dirigé la ville pendant 30 ans, entre 1971 et 2001, mais a également été député, président du département de la Côte-d'Or et premier ministre de l'environnement de l'histoire de France. Le monde politique local lui rend hommage, tout comme son ancien directeur de cabinet.

"Infiniment redevable"

Yves Bruneau, ancien directeur de Dijon Congrexpo, a été directeur de cabinet de Robert Poujade pendant 17 ans : pendant cinq ans au conseil général puis pendant 12 ans à la mairie. Au micro de France Bleu Bourgogne, très ému, il s'est rappelé de "son père intellectuel", à qui il est "infiniment redevable".

"Il m'a tellement appris, à juger les autres, à connaître les gens, raconte-t-il. J'ai vécu mes plus belles années années professionnelles avec lui. On partait au boulot le matin à 8h, on discutait, on repartait le soir à 21h, on discutait toujours". Il décrit un homme "d'une grande humanité, loin de l'image rigide qui est la sienne".

Un homme sans prétention, écoutant beaucoup, ne prenant pas toujours votre avis en compte, mais écoutant toujours

Selon son ancien directeur de cabinet, Robert Poujade, "amoureux de Dijon", laisse un héritage : "L'auditorium, la rocade, les premières rues piétonnes, pour lesquelles il a du batailler comme un dingue 40 ans avant que ça ne deviennent "normal". Le tronçon A38 qui nous relie via l'A6 à Paris, c'est lui qui s'est battu pour l'avoir et il a eu son mot à dire aussi pour l'arrivée du TGV".

Sans lui, Dijon ne serait pas la ville ouverte sur l'Europe qu'elle est aujourd'hui

