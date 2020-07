Mort de Roger Mellouët : hommage du monde politique finistèrien

Roger Mellouët est mort ce lundi, et ses collègues socialistes au Conseil départemental saluent son engagement, mais aussi son caractère jovial. La Présidente du Conseil départemental Nathalie Sarrabezolles salue la mémoire d'un "pillier" du Conseil départemental. Sur un registre plus personnel, elle évoque son attachement à l'homme : "Un heureux hasard, s’il existe un hasard, nous a faits voisins de sièges à l’Assemblée et c’est notamment par lui, par sa voix et par son regard malicieux, que j’ai appris à connaître le Conseil général. Je mesure ma chance et j’aurais voulu lui dire encore ma reconnaissance pour son soutien fidèle et son amitié, qui m’ont été si précieux ces douze dernières années"

Chansons à tue-tête et sifflotements

Nathalie Sarrabezolles rappelle également les valeurs qui étaient chères à Roger Mellouët : "la gauche est en deuil. Son ancrage n’a jamais varié : fidèle à ses engagements, fidèle à ses valeurs, Roger a toujours été attentif à mettre en œuvre un projet au service de l’égalité, de l’émancipation, du progrès et de la justice pour toutes et tous".

Un engagement que souligne également le responsable du PS dans le Finistère Yohann Nédélec : "Il n’a jamais failli à ses engagements et n’a jamais cédé aux chants des sirènes, chemin toujours plus facile".

Michaël Quernez, Premier Vice-Président du département et maire de Quimperlé se remémore des bons moments : "Je me souviendrais de sa gouaille, de sa bonne humeur, de ses chansons entonnées à tue-tête dans son bureau, de ses sifflotements..."