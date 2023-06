Mort de Silvio Berlusconi, figure sulfureuse de la droite italienne et magnat des médias

Sa longévité politique lui a valu son surnom d'"immortel". L'ancien Premier ministre italien Silvio Berlusconi, âgé de 86 ans, est mort, a indiqué son entourage à l'AFP ce lundi. Il avait été admis mercredi 5 avril 2023 en soins intensifs pour une infection pulmonaire à l'hôpital San Raffaele et souffrait d'une leucémie chronique. Le magnat des médias, entré en politique en 1994, a été Premier ministre pendant neuf ans au total et a dominé la politique de son pays deux décennies durant. Pour des millions d'Italiens, il représente l'âge d'or de l'économie italienne et a gardé une place de choix dans leur cœur, malgré une série de scandales sexuels et d'affaires judiciaires qui ont terni son image.

Fils d'un employé de banque milanais, né le 29 septembre 1936, Silvio Berlusconi a commencé à travailler comme animateur sur des bateaux de croisière, où il chantait et racontait des histoires drôles. Armé d'une licence de droit, il se lance dans les affaires, entamant une irrésistible ascension qui soulève des interrogations quant à l'origine de sa fortune, sur laquelle il est toujours resté flou. Mais c'est surtout dans le secteur de la télévision que s'est exprimé le génie créatif de ce grand communicant, qui a saupoudré ses programmes de femmes dénudées pour plaire au grand public.

Le "Cavaliere" avait fondé la société familiale Fininvest (désormais dirigée par sa fille ainée), qui possède des journaux, trois chaînes de télévision et les éditions Mondadori. C'est avec cette société que Silvio Berlusconi crée en 1986, en association avec le Français Jérôme Seydoux, "la Cinq" , première chaîne française privée nationale gratuite, issue de l'ouverture de la télévision au secteur privé voulue par François Mitterrand. Devenue déficitaire, le tribunal judiciaire prononce sa liquidation et le 12 avril 1992, à peine six ans après son lancement, "la Cinq" dit adieu à ses téléspectateurs.

En 1994, affirmant redouter une prise de pouvoir de la gauche, il se lance en politique et crée son propre parti, Forza Italia, appuyé par son empire médiatique. Après une campagne-éclair, il devient chef du gouvernement, mais il est lâché par ses alliés au bout de sept mois. Il revient au pouvoir en 2001 pour cinq ans. Battu d'un cheveu en 2006, il prend sa revanche deux ans plus tard, s'installant aux commandes pour la troisième fois. Mais en novembre 2011, il doit céder sous les huées les rênes d'une Italie en proie à une grave crise financière. Toujours sans héritier politique, il ressurgit en 2013 sur la scène politique en raflant près d'un tiers des voix aux législatives.

Quelques mois plus tard, la longue litanie de ses déboires judiciaires aboutit à une première condamnation définitive, pour fraude fiscale. Sa peine de quatre ans de prison, dont trois supprimés par une amnistie, est confirmée par la Cour de cassation et il l'effectue l'année d'après sous forme de travaux d'intérêt général. L'ancien Premier ministre est alors exclu du Sénat.

"Rubygate" et soirées "bunga-bunga"

Empêtré dans plusieurs scandales sexuels, dont notamment le "Rubygate" et les soirées "bunga-bunga", soirées sulfureuses organisées avec des jeunes femmes, rétribuées, dans sa luxueuse villa des environs de Milan, Silvio Berlusconi est finalement acquitté pour prostitution de mineure et corruption de témoins.

Le premier procès Ruby, surnom de la jeune Marocaine Karima El-Mahroug, avait valu à M. Berlusconi une condamnation en première instance, en juin 2013, à sept ans de prison pour prostitution de mineure et abus de pouvoir. L'ancien chef du gouvernement a toutefois été définitivement acquitté en mars 2015 par la Cour de cassation dans ce volet. Le procès Ruby-bis concerne deux proches de Silvio Berlusconi accusés de lui avoir fourni de jeunes prostituées pour ses soirées, condamnés en appel à quatre ans et sept mois de prison pour l'un et à deux ans et dix mois pour l'autre.

Le procès Ruby-ter porte d'une manière générale sur les versements présumés effectués par Silvio Berlusconi à diverses personnes, jeunes femmes et musiciens ayant participé à ses soirées, en échange de leur silence pendant les précédents procès. Selon le parquet, le silence de ces jeunes femmes a coûté à Silvio Berlusconi des millions d'euros entre 2011 et 2015, dont une part importante pour la seule Ruby, mineure lorsqu'elle a pris part aux fameuses soirées : argent liquide, cadeaux, voitures, mise à disposition de logements, paiement de factures et de frais médicaux. Dans son réquisitoire, la procureure Tiziana Siciliano avait décrit M. Berlusconi comme "un sultan" qui avait l'habitude d'"animer ses soirées avec un groupe de concubines, au sens d'esclaves sexuelles, qui le divertissaient contre rémunération". Dans les trois volets du procès, Silvio Berlusconi avait finalement été acquitté de l'accusation de subornation de témoins.

Le retour du "Caïman"

En dépit de son grand âge, de ses soucis de santé et de ses affaires, Silvio Berlusconi avait été réélu sénateur aux dernières législatives de septembre, même s'il était très peu présent à la chambre haute du Parlement. Son parti de droite, Forza Italia, aujourd'hui sous la barre des 10 % des intentions de vote dans les sondages, est membre de la coalition gouvernementale de droite et d'extrême droite de la Première ministre Giorgia Meloni, qui fut sa ministre de la Jeunesse de 2008 à 2011.

Passionné de football, il a aussi présidé pendant 31 ans l'AC Milan, qui a remporté cinq fois la Ligue des champions sous son ère, avant de vendre ce club en 2017 à des investisseurs chinois.

Au fil des ans, le sourire carnassier du "Caïman", l'un de ses nombreux surnoms, s'était quelque peu figé et les opérations de lifting avaient laissé des traces sur un visage au maquillage "épais comme le parquet", dixit un éditorialiste du quotidien de gauche La Repubblica. Père de cinq enfants issus de deux mariages et plusieurs fois grand-père, "il Cavaliere" était depuis 2020 en couple avec Marta Fascina, députée de Forza Italia et ancien mannequin, de 53 ans sa cadette.