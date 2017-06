Mort de Simone Veil : Emmanuel Macron salue un "exemple" pour les Français

L'ancienne ministre Simone Veil est décédée ce vendredi matin à l'âge de 89 ans, à son domicile parisien, a annoncé sa famille. De nombreuses personnalités politiques ainsi que de nombreuses femmes lui rendent hommage.

L'ancienne ministre Simone Veil est décédée à l'âge de 89 ans, ce vendredi matin, à son domicile parisien du 7ème arrondissement. Simone Veil avait porté la loi légalisant l'avortement en 1974, devenant une figure des droits des femmes.

Réactions des personnalités politiques

Le président de la République Emmanuel Macron a salué sur Twitter la mémoire de Simone Veil. "Très vives condoléances à la famille de Simone Veil. Puisse son exemple inspirer nos compatriotes, qui y trouveront le meilleur de la France", a-t-il écrit sur le réseau social.

Très vives condoléances à la famille de Simone Veil. Puisse son exemple inspirer nos compatriotes, qui y trouveront le meilleur de la France — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 30, 2017

François Hollande a lui aussi rendu hommage à Simone Veil, une femme qui "a incarné la dignité, le courage et la droiture" a-t-il déclaré à l'AFP. L'ancien président s'est exprimé un peu plus tard sur sa page Facebook : "Simone Veil a incarné la dignité, le courage et la droiture. Dignité de l'enfant juive jetée dans l'abîme de la Shoah qui devint pour toutes les Françaises et tous les Français, une haute figure morale".

La France perd une de ses grandes consciences" - François Hollande

"Pour avoir connu l'enfer, elle s'était engagée pour faire avancer le droit et construire l’Europe. Elle fut d’ailleurs la première Présidente élue du Parlement Européen. La France perd une de ses grandes consciences" conclut François Hollande.

L'actuelle secrétaire d'Etat à l'égalité entre les femmes et les hommes, Marlène Schiappa a annoncé sur franceinfo "Simone Veil était une inspiration pour un nombre de femmes et d'hommes (...) Le témoignage qu'elle a partagé avec des générations entières est une leçon pour l'ensemble de l'humanité."

Benoît Hamon, ancien candidat PS à la présidentielle s'est lui aussi exprimé sur Twitter : "Je m'incline à la nouvelle du décès de Simone Veil, survivante de la Shoah, ministre de la loi IVG, inlassable européenne." a-t-il écrit.

Je m'incline à la nouvelle du décès de Simone Veil, survivante de la Shoah, ministre de la loi IVG, inlassable européenne. pic.twitter.com/b7jtOZnViV — Benoît Hamon (@benoithamon) June 30, 2017

Jean-Luc Mélenchon a écrit lui aussi sur Twitter : "Madame Veil appartient au meilleur de notre histoire".

Madame Veil appartient au meilleur de notre Histoire. Et son nom vivra dans notre gratitude pour toujours. — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) June 30, 2017

Simone Veil fut le repère de tant d'entre nous" - Anne Hidalgo, maire de Paris

Anne Hidalgo s'est elle aussi exprimée sur Twitter, "Simone Veil fut le repère de tant d'entre nous". La maire de Paris souhaite attribuer le nom de Simone Veil à "un lieu marquant" de Paris.

J'éprouve une immense tristesse en apprenant le décès de #SimoneVeil, qui fut le repère de tant d’entre nous. Mes pensées vont à sa famille. pic.twitter.com/kmvKzW4pez — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) June 30, 2017

Laurence Rossignol, l'ancienne ministre des Familles, de l'Enfance et des Droits des femmes s'est dite "très émue" sur franceinfo ce vendredi . "Je voudrais lui rendre un hommage reconnaissant, pour ce qu'elle incarne, ce qu'elle a incarné", a-t-elle commenté. L'ancienne ministre a insisté sur "deux mots pour résumer Simone Veil : le courage et la dignité. Les femmes lui doivent beaucoup (...)".

Marine Le Pen s'est elle aussi exprimée dans un communiqué publié peu de temps après l'annonce du décès. La présidente du Front national a présenté ses "condoléances les plus sincères". Elle décrit Simone Veil comme "une femme qui aura incontestablement marqué de son empreinte la vie politique française". "Je salue enfin le combat pour la Mémoire qui fut celui de toute sa vie", a-t-elle conclu.

Une femme s'est battue pour toutes les femmes dans une France et une Assemblée dominées par les hommes" - Marisol Touraine

Marisol Touraine, ancienne ministre des Affaires sociales et de la Santé, a aussi souhaité lui rendre hommage sur Twitter. Elle a rappelé dans un deuxième tweet ses combats, notamment la loi Veil "devenue iconique : une femme s'est battue pour toutes les femmes dans une France et une Assemblée dominées par les hommes"

Hommage à Simone Veil, femme de courage et d'engagement pour les droits et libertés des femmes. — Marisol Touraine (@MarisolTouraine) June 30, 2017

Ségolène Royal, l'ancienne ministre de l'Ecologie a tweeté : "Le monde perd une grande dame avec le décès de Simone Veil. Ses combats et ses épreuves resteront un exemple pour toutes les femmes".

Le monde perd une grande dame avec le décès de Simone Veil. Ses combats et ses épreuves resteront un exemple pour toutes les femmes — Ségolène Royal (@RoyalSegolene) June 30, 2017

Les réactions des féministes

Claire Serre-Combe, porte-parole d'Osez le féminisme a elle aussi tenu à remercier Simone Veil pour son combat.

Le Planning familial a exprimé vendredi son "immense tristesse" après le décès de Simone Veil, saluant sa "bagarre" pour le droit à l'avortement dans une "Assemblée profondément hostile", un combat qui "demeure d'une brûlante actualité".