Mort de Valéry Giscard d'Estaing : l'ancien maire de Felletin Michel Pinton rend hommage à un visionnaire

L'ancien président de la République est mort mercredi à 94 ans. Un creusois l'a bien connu : l'ancien maire de Felletin, Michel Pinton. Il a travaillé avec lui et a cofondé l'UDF. Il rend hommage à un homme "qui avait tout compris de son époque".

Valéry Giscard d'Estaing avait été élu à l'Elysée en mai 1974 à l'âge de 48 ans, alors le plus jeune président depuis Louis Napoléon-Bonaparte.

La France dit "au revoir" à Valéry Giscard d'Estaing. L'ancien président de la République de 1974 à 1981 est mort mercredi soir, à 94 ans, des suites du Covid-19. Sa santé se dégradait depuis quelques semaines, il avait dû être hospitalisé et n'était de retour chez lui que depuis quelques jours. Alors que les hommages se multiplient, Michel Pinton, ancien maire de Felletin (Creuse), se souvient d'un homme visionnaire.

"Un homme qui a deviné les grands enjeux d'aujourd'hui"

Michel Pinton a beaucoup travaillé avec celui qu'on appelle "VGE". Il a cofondé avec lui l'UDF. "C'est un homme qui a marqué notre époque et a compris les problèmes dans lesquels nous nous engagions, pour le meilleur et pour le pire : l'Europe, l'immigration et les problèmes sociétaux", souligne le Creusois.

"Giscard a marqué l'histoire de France et ses successeurs parce qu'il a deviné quels allaient être les grands enjeux d'aujourd'hui : la mondialisation, la libération des mœurs, l'équilibre entre la droite et la gauche, analyse Michel Pinton. L'époque dans laquelle nous vivons c'est une époque qu'il avait prévue et dans laquelle il avait essayé à sa manière d'engager la France."

Sur Twitter, le député creusois Jean-Baptiste Moreau rend hommage à un "voisin auvergnat", "engagé pour la modernisation de la société française". Valéry Giscard d'Estaing sera inhumé dans l'intimité, comme il le souhaitait, annonce sa famille.