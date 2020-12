Mort de Valery Giscard d'Estaing : la maire de Paris salue un président qui "portait Paris dans son coeur"

La maire de Paris Anne Hidalgo a réagi mercredi soir avec "tristesse et émotion" à l'annonce de la mort de l'ancien président de la République Valery Giscard d'Estaing, un président qui "portait Paris dans son coeur et lui a toujours voué un intérêt tout particulier" selon elle. Dans un communiqué, Anne Hidalgo mentionne la réforme, voulue par Valery Giscard d'Estaing et votée au Parlement dès sa première année de mandat en 1975, des statuts de la capitale, autrefois administrée par l'Etat, et à qui VGE a donné un maire élu.

Un président "précurseur de nombreux projets"

"Il a ainsi mis fin à une anomalie démocratique en permettant aux Parisiennes et aux Parisiens, en 1977, d'élire à nouveau leur maire au suffrage universel, ce qui n'était plus possible depuis 1871 et la Commune de Paris", écrit Anne Hidalgo. Elle parle également d'un président précurseur de nombreux projets pour la capitale.

Elle voit également en lui un homme qui partageait certaines des idées de l'actuelle maire de Paris, notamment quand "il mit fin au projet de la voie expresse rive gauche, véritable autoroute au cœur de la capitale, et transforma en profondeur le projet des Halles en y réintroduisant la nature, par le biais d'un grand jardin en lieu et place d'un simple centre d'affaires".

Voie expresse rive gauche et nature aux Halles

"Paris lui doit également le musée d'Orsay, inauguré par François Mitterrand, et dont la décision officielle de construction fut prise à son initiative à la fin des années 1970, tout comme la Cité des sciences et de l'industrie en lieu et place des anciens abattoirs de la Villette dans le 19e arrondissement", écrit Anne Hidalgo.