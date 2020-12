Mort de Valéry Giscard d'Estaing : les réactions politiques en Berry

Il était le dernier président de la République élu au 20ème siècle en vie. Valéry Giscard d'Estaing est mort à l'âge de 94 ans, mercredi 2 décembre. Les réactions se succèdent pour lui rendre hommage. En Berry, plusieurs figures politiques ont été marquées par l'action et l'engagement de Valéry Giscard d'Estaing. "Lorsque j'étais étudiant à HEC, j'avais participé à sa campagne électorale et j'avais même été présent à l'annonce de sa victoire", se souvient Serge Lepeltier, ancien maire de Bourges et ancien député du Cher. Il souligne les mesures de progrès social adoptées pendant le septennat de VGE. "Il a été le président qui a permis le droit à l'avortement, c'est extrêmement important pour les femmes. Et il a fait avancer la puissance de l'électricité dans notre pays, ce qui est extrêmement important par rapport à ce qui se passe aujourd'hui sur la question du changement climatique", précise Serge Lepeltier.

Il était très sensibilisé à Mai-68, il voulait mener une politique assez nouvelle pour l'ensemble de la population et en particulier les jeunes"

Giscard d'Estaing, un modèle politique

La volonté de réformer la France, c'est aussi l'image que retient Nicolas Forissier, député LR de l'Indre. "Pour moi, Giscard est un président éminemment réformateur et qui a transformé la France. J'entends parler de sa guerre avec Chirac, ses défauts, ses erreurs. C'est normal mais je pense que Giscard a profondément marqué la France et il restera comme un très grand président", insiste Nicolas Forissier. Il a côtoyé VGE. "J'étais un jeune homme de 18-20 ans quand il était encore président. Je me suis engagé à ses côtés après 1981. En 1993, quand j'arrive pour la première fois à l'Assemblée nationale, le hasard fait que je rentre quasiment en même temps que lui. Ça m'a beaucoup impressionné", ajoute le député LR de l'Indre.

Un engagement pour l'Union européenne

Nicolas Forissier met aussi en avant la participation de VGE à la construction européenne"C'était le dernier président à avoir connu la guerre. Il avait une très grande conscience de l'importance de l'Union européenne, il voulait la renforcer. Il a été un modernisateur de la société française ; il a permis à l'Europe de beaucoup plus peser à l'échelon international", se souvient le député LR de l'Indre.