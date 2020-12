Mort de VGE : Alain Juppé salue un homme avec "une vraie sensibilité et une épaisseur humaine"

Alain Juppé et Valéry Giscard D'Estaing, en février 2005, à l'Institut d'Etudes politiques de Paris à la conférence de presse de la nouvelle Secrétaire d'Etat américaine Condoleezza Rice.

Alain Juppé, l'ancien maire de Bordeaux, fait partie de ceux qui ont travaillé avec Valéry Giscard D'Estaing, décédé ce mercredi 2 décembre à l'âge de 94 ans. Il a travaillé avec l'ancien président de la République lors de la campagne des élections européennes en 1989 où "il était tête de liste [RPR-UDF] et j'étais son numéro deux. Au-delà de la machine intellectuelle qu'il était, j'ai été marqué par sa volonté d'aller vers autrui. Il avait une vraie sensibilité et une vraie épaisseur humaine", se souvient-il au micro de France Bleu Gironde.

J'ai été marqué par sa volonté d'aller vers autrui - Alain Juppé, ancien maire de Bordeaux

Alain Juppé reconnaît qu'il avaient certaines valeurs et idées en commun, "c'était un libéral en économie, très acquis à l'économie de marché, à la libre-entreprise et à la concurrence comme je le suis moi aussi". À tel point que quand il était Premier ministre, Alain Juppé allait "assez souvent le voir pour demander ses conseils et ses propos étaient toujours très pertinents".

Un grand homme d'État

Outre la sensibilité et la qualité intellectuelle indéniable qu'il lui attribue, Alain Juppé salue aussi "un grand homme d'Etat. Il a été à l'origine de réformes très profondes, notamment ce qu'il a fait pour la cause des femmes avec la dépénalisation de l'IVG ainsi qu'en créant le premier secrétariat d'État à la condition féminine", tout en rappelant le vent de modernité qu'il a fait souffler en arrivant au sommet de l'État. Les deux hommes ont aussi en commun les grands espoirs qu'ils fondent dans le projet européen.