Mort de VGE : l'ex député-maire de Montélimar Thierry Cornillet se souvient de son bon conseil

"Un Président qui a su moderniser la France", c'est comme ça que Thierry Cornillet se souvient de Valéry Giscard d'Estaing, décédé des suites de la Covid-19 ce mercredi 2 décembre. L'ancien député-maire de Montélimar (UDF puis parti radical) avait notamment côtoyé Valéry Giscard d'Estaing en avril 1981, en plein cœur de la campagne présidentielle.

"Il m'a donné un très bon conseil"

"J'étais alors chef de cabinet de Jean-François Deniau, chef de campagne de Valéry Giscard d'Estaing et nous avions organisé une très grosse opération à Bourges dans le Cher" explique Thierry Cornillet. "Je suis entré dans la pièce ou se trouvait Valéry Giscard d'Estaing pour lui dire qu'il devait y aller et il m'a donné un très bon conseil".

"Ne vous faites jamais d’ennemi au dessus de vos moyens"

"C'était honnêtement un très bon conseil que j'ai appliqué ultérieurement, on s'attaque aux gens de son niveau, on ne s'attaque pas au dessus, on attend d'être au dessus".

"Quelqu'un d’extrêmement ouvert sur le monde"

"Je garde en mémoire la modernisation absolue de la France" précise Thierry Cornillet. "Je garde en mémoire naturellement l'IVG, l'abaissement de la majorité pour voter et la création de l'euro qui amène à ce que l'Europe puisse être un des grands partenaires du monde".

"Valéry Giscard d'Estaing était un européen convaincu, quelqu'un d’extrêmement ouvert sur le monde".