Mort du maire de Tourcoing Didier Droart : "on est tous en berne aujourd'hui"

Tourcoing, France

Les drapeaux sont en berne, à la mairie de Tourcoing, la deuxième ville de la plus importante du Nord-Pas-de-Calais. Le maire (LR) Didier Droart est mort ce jeudi des suites d'un cancer du pancréas, qu'il n'avait d'ailleurs jamais caché à ses administrés. Il avait 71 ans.

Didier Droart était un Tourquennois pur jus, conseiller municipal d'opposition, puis de la majorité après la victoire de Gérald Darmanin aux élections municipales en 2014. Gérald Darmanin qui lui avait confié son écharpe de maire, en septembre 2017, après son entrée au gouvernement, et qui dit aujourd'hui avoir perdu "un père".

L’Hôtel de Ville de Tourcoing ouvrira ses portes ce samedi de 9h à 18h et ce dimanche de 9h à 16h afin que nous puissions rendre un dernier hommage à notre ami Didier Droart.



Je tiens à vous remercier pour vos nombreux messages de soutien qui me touchent. — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) January 24, 2019

Ce jeudi midi, le glas a sonné à l'église Saint-Christophe, un hommage spontané rendu par le curé de la paroisse, à l'annonce de la mort de Didier Droart. C'est dans cette église qu'auront lieu les obsèques du maire.

On perd quelqu'un d'admirable

Les passants ont tous un souvenir avec cet élu, très proche des gens : "c'était un homme d'une humanité extraordinaire, qui vivait d'abord pour la ville. On perd vraiment quelqu'un d'admirable", estime Gérard. "C'était quelqu'un d'attachant, de très généreux. Il adorait Tourcoing", affirme Michel.

ECOUTEZ : des habitants de Tourcoing rendent hommage à Didier Droart Copier

Si tout le monde faisait de la politique comme lui, on n'en serait pas là aujourd'hui

Brigitte Lherbier, sénatrice du Nord, est venue à Tourcoing dès qu'elle a appris la nouvelle. Ancienne adjointe au maire, Didier Droart a toujours été son compagnon de route à la mairie de Tourcoing. Elle a les larmes aux yeux : "je suis très très triste. Il était droit dans ses bottes, un exemple pour nous tous. Si tout le monde faisait de la politique comme lui, on n'en serait pas là aujourd'hui. C'était un homme bien. Ces drapeaux en berne, c'est un symbole. On est tous en berne aujourd'hui".

ECOUTEZ : Brigitte Lherbier, sénatrice du Nord Copier

Vive Tourcoing, vive ce petit coin

Didier Droart est resté maire moins d'un an et demi, mais son action en tant que conseiller municipal, puis d'adjoint, est salué par tous. Bosseur, fonceur, enthousiaste, il était particulièrement investi dans le milieu associatif. Il était notamment vice-président des Amis de Tourcoing et du carillon.

Thomas Figeac, le président, était son ami : "il a été Tourquennois jusqu'au bout. Dimanche passé, je lui ai demandé ce qui lui ferait plaisir, au carillon, et sa réponse a été immédiate : 'Vive Tourcoing, vive ce petit coin'. Sa vie, c'était Tourcoing."

Cette ritournelle sera donc jouée au carillon pour ses obsèques, selon la volonté de Didier Droart.