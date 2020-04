Mort du Morbihannais Daniel Gilles, ancien Vice-président aux sports de la région Bretagne

L'ancien Vice-président au sports de la Région Bretagne et Vice-président de Lorient agglomération Daniel Gilles est décédé.

Le Président de la région Bretagne Loïg Chesnais-Girard annonce ce dimanche le décès de Daniel Gilles. L'homme politique Lorientais, engagé au Parti communiste avant de s'en retirer, était à la tête de l'association Vent d'Ouest, qui organise des débats avec des personnalités de gauche. Il avait occupé plusieurs mandats.

Passionné de sport

Elu en charge des sports à Lorient, il avait été nommé vice-président de Lorient agglomération, et avait également occupé le poste de Vice président à la région en charge des sports.

C'est là qu'il avait croisé la route de Loïg Chesnais-Girard, qui lui rend hommage. Le Président de région salue un "passionné des sports et toujours attentif aux injustices & aux plus démunis. Plein de souvenirs de notre mandat commun".

Hommage aussi du Président de l'Assemblée Richard Ferrand, qui l'a cotoyé au Conseil régional : "Avec Loïg Chesnais-Girard et tous ceux qui ont partagé l’action politique de Daniel Gilles aux côtés de Jean-Yves Le Drian au service de la Région Bretagne et des idées progressistes, j’adresse mes sincères condoléances à sa famille et à tous ses proches."