Mortalité routière : "Vu les chiffres, c'est un signal d'alarme", selon le préfet de la Seine-Maritime

Une hausse de 78% de tués sur la route en 2022 : le préfet de la Seine-Maritime, Jean-Benoît Albertini, juge qu'il y "a un vrai signal d'alarme" alors que les chiffres de la Sécurité Routière sont dramatiques. 73 personnes ont perdu la vie en 2022 contre 44 en 2021.

Le préfet tient à rappeler la douleur que c'est pour les familles "touchées à vie, et la douleur je l'entends à chaque fois qu'il y a un accident. Donc ce bilan est terrible. Ce qui est frappant, c'est l'évolution, qui conduit à deux fois de plus de tués en 2022 par rapport à 2019, année de référence avant le Covid-19. C'est un signal d'alarme, absolu, qui nous bouleverse et nous mobilise.

Les hommes figurent davantage que les femmes parmi les victimes*, "sans doute à cause du comportement au volant*" selon Jean-Benoît Albertini. "Ce qui me frappe aussi, c'est cette tendance qui s'installe : le nombre de victimes qui sont des usagers vulnérables : des personnes à mobilité réduite, des piétons, des usagers des deux roues, par exemple des enfants. On a une aggravation dans l'aggravation, qui appelle évidemment une réaction de la part des automobilistes."

Le préfet tient à passer "un message qui est un message de soutien et d'attention, sur la nécessité de se protéger. Lorsqu'on est cycliste, il y a des équipements, la protection individuelle. Ça fait appel aussi à des sujets sur les infrastructures, de manière à ce que les pistes cyclables, par exemple, soient bien identifiées et bien protégées."

Le préfet insiste sur le fait que l'Etat agit, via "l'éducation à la sécurité routière qui commence dans les écoles. Et puis il y a également une hausse du nombre de suspensions de permis de conduire, notamment liés aux stupéfiants : plus 153% de permis suspendus en 2022, 15 % de contrôles en plus, 100 % d'augmentation sur les radars feux rouges. Les radars chantiers ont été mis en place depuis deux ans. Plus d'un quart des infractions sur les radars chantiers sont avec des excès de vitesse de plus de 20 kilomètres/heures par rapport à ce qui est autorisé, c'est à dire qu'il n'y a quasiment plus de limite. Ça révèle aussi un comportement qui est un comportement irresponsable de la part de celles et ceux qui s'en rendent coupables."

Enfin, le préfet juge que "l'arsenal juridique s'est renforcé ces dernières années. On va renforcer notre action de prévention mais également de sanctions."

