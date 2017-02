Moselle : le taux de la taxe foncière augmente de 10% pour les propriétaires

Le conseil départemental de Moselle a voté vendredi 3 février une hausse de la taxe foncière de 10%. Une décision pour continuer d’investir se justifie le président Patrick Weiten.

Les impôts des propriétaires en Moselle vont augmenter en 2017. Le conseil départemental a voté vendredi 3 février une hausse de 10% de la taxe sur le foncier bâtie. La taxe passera de 12,96% à 14,25%. Cela représente en moyenne 25€ par an et par foyer pour les contribuables Mosellans qui paient la taxe foncière.

On n’augmente jamais un impôt par plaisir"

Le président du département Patrick Weiten, se justifie car les charges liées à la solidarité, comme le RSA, ou l'APA, l'aide pour les handicapés augmentent. En chiffre, ça fait 500 millions d'euros supplémentaires à assumer pour le département. Et de l'autre les dotations de l'Etat baissent : pour le département de la Moselle cela représente 134 millions d'euros en moins en 4 ans

Patrick Weiten explique qu’il est contraint de le faire si le département veut continuer à investir : "Nous avons 17 collèges métalliques, 4.200 km de routes sur lesquels on n’investit pas assez et 2.000 ponts dont certains commencent à dégrader et sur lesquels il faut investir "

Le département de la Moselle est le moins fiscalisé dans le Grand Est et fait partie des 9 départements les moins fiscalisés en France

Une majorité divisée

Sept élus Les Républicains se sont abstenus, dont le président du groupe Denis Jacquat : "Cela s’ajoute à beaucoup d’augmentation et cela devient très lourd pour les personnes". Lui aurait préféré que le département gère mieux le dossier du centre des congrès qui va coûter 10 millions d'€ au département.

Le groupe Socialiste a voté contre

Cette hausse d’impôts va rapporter 15 millions d’euros au département.

En début de semaine, Patrick Weiten avait annoncé qu'il renonçait à se présenter aux législatives et aux sénaroriales, et qu'il resterait au département.