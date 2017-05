Moselle : Emmanuel Macron en tête de la présidentielle avec 57,66% des voix

Emmanuel Macron arrive en tête de l'élection présidentielle en Moselle avec 57,66% des voix devant Marine Le Pen (42,34%). A l'issue du second tour, dimanche 7 mai, c'est Emmanuel Macron qui est élu président de la République, à 39 ans, le plus jeune président de la Ve République.

Emmanuel Macron est élu président de la République, dimanche 7 mai, avec 65,8% des voix, devant Marine Le Pen. En Moselle, c'est aussi le candidat d'En Marche qui arrive en tête de ce second tour, mais avec un score beaucoup plus serré : 57,66% des suffrages, contre 42,34% à son adversaire du Front natiional. Le taux d'abstention s'élève à 26,86% : cela signifie que plus d'un quart des électeurs ne sont pas allés voter. Au premier tour, en Moselle, Marine Le Pen était arrivée en tête avec 25,69% des voix, devant Emmanuel Macron.

A Metz,Emmanuel Macron recueille un score nettement plus confortable : 71,89% des voix. Ses partisans y ont fait la fête jusque tard dans la nuit. Mais ses opposants ne se disent pas abattus :

"Marine sera le premier contre pouvoir face au système Macron" dit Françoise Grolet devant les militants FN de #Metz #presidentielle2017 pic.twitter.com/jN3DQtTHiS — Bleu Lorraine Nord (@fblorrainenord) May 7, 2017

Emmanuel Macron réalisé un bon score, quoi que moins spectaculaire, dans la ville de Forbach :

Forbach, ville d'attache de Florian Philippot, Macron 57,50 Le Pen 42,50. #Presidentielle2017 #Moselle — Bleu Lorraine Nord (@fblorrainenord) May 7, 2017

VOIR AUSSI :Moselle : au premier tour de la présidentielle, Le Pen en tête, Fillon décroche, Hamon sombre

Le résultat de la présidentielle dans la commune, le département ou la région de votre choix