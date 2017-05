Moselle : un maire menace de démissionner si le FN arrive en tête dans sa commune

Un maire menace de démissionner si le FN arrive encore en tête ce dimanche dans sa commune au second tour de l’élection présidentielle. Il s’agit de Jean Karmann, maire de Rouhling, près de Forbach.

Au premier tour de l'élection présidentielle, Marine Le Pen a obtenu 31,73 % des voix à Rouhling, une commune de 2 100 habitants près de Forbach en Moselle. Emmanuel Macron est arrivé loin derrière à 20% et Jean-Luc Mélenchon à 17,8%.

Le maire, Jean Karmann ne digère pas ce résultat. Ce centriste (non encarté) a voté pour Emmanuel Macron. Il ne comprend pas le vote FN dans sa commune : "le vote FN progresse alors que c’est un village tranquille, sans délinquance, avec peu de chômage, et pas mal de travailleurs frontaliers qui vont en Allemagne. Imaginez si on devait rétablir la frontière, ce serait impensable".

Abusés par les réseaux sociaux, les rumeurs, les fausses informations - Jean Karmann

Alors pourquoi le vote FN progresse à chaque élection ? "Au-delà des convaincus, je pense que d’autres sont abusés par les réseaux sociaux, entendent des rumeurs, de fausses informations aberrantes. Et puis, comme ils doivent aussi déboussolés par les mauvais résultats des partis de droite et de gauche, ils optent pour l’extrême droite. Mais sont-ils tous bien informés des conséquences de leur vote ? C’est une autre histoire".

Jean Karmann affirme être "soutenu par le conseil municipal", certains le trouveraient même "courageux". Partir pour dénoncer le décalage avec une majorité d'électeurs, c'est sa liberté après 37 années au service des habitants.