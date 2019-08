Moselle : Vic-sur-Seille a rendu un dernier hommage à Philippe Leroy

Près de 500 personnes se sont rassemblées ce samedi matin, à l'église de Vic-sur-Seille, pour la cérémonie des obsèques de Philippe Leroy. L'ancien maire, président du conseil général et sénateur, s'est éteint le 19 août à l'âge de 79 ans. Dans la foule, des politiques et de nombreux anonymes.

Vic-sur-Seille, France

Un grand portrait de Philippe Leroy surplombe l'autel de l'église de Vic-sur-Seille. Pleine de recueillement, la cérémonie des obsèques de l'ancien président du conseil général de la Moselle et ancien sénateur, décédé le 19 août à l'âge de 79 ans, a duré plus de deux heures, ce samedi matin. Près de 500 personnes se sont réunies pour l'occasion.

La mémoire de l'homme

Dans la foule, des politiques locaux, comme les maires de Metz et de Nancy, ou encore le sénateur Jean-Marc Todeschini. Mais aussi le Premier ministre luxembourgeois, Xavier Bettel : "les gens le savent peu mais je connais la famille Leroy depuis 25 ans. Je l'ai connu avant d'être élu, c'était quelqu'un que j'aimais beaucoup, quelqu'un de discret mais décidé. Il me donnait des conseils, notamment d'être plus calme. Donc c'est peut-être un Premier ministre qui a été invité mais c'est un ami qui est là."

Autre personnalité politique présente, l'ancien ministre et toujours sénateur de la Meuse Gérard Longuet. Philippe Leroy a été son premier vice-président, à la région. "L'homme était agréable, intelligent et ouvert. Il était très humain, ce qui ne l'empêchait pas d'avoir des convictions. Nous n'avions pas nécessairement les mêmes, mais c'est quelqu'un qui cherchait à aboutir et à obtenir des résultats."

Des anonymes "proches" du défunt

Mais au-delà de ces souvenirs politiques, l'image laissée par Philippe Leroy, c'est aussi celle de quelqu'un de simple, d'accessible. Les nombreux Vicois présents pour lui rendre un dernier hommage ont tous ces mots à la bouche : "ici, tout le monde se connaît, et on pouvait lui parler sans difficulté", explique Christiane, habitante de Vic-sur-Seille depuis "toujours". Henri, lui, a partagé quelques mandats municipaux et se souvient d'un vrai "Vicois de cœur. De toute façon, ici, si vous ne l'êtes pas, ça ne pardonne pas !".

Les yeux sont rougis pour beaucoup, au-delà même de la famille proche. Après un dernier hommage rendu par les porte-drapeaux du secteur, le cercueil s'en va. Reste la mémoire de l'homme.