Motion de censure : Christelle Morançais espère "que les députés LR ne vont pas la voter"

Les députés de l'opposition ont jusqu'à 15h30 ce vendredi 17 mars 2023 pour déposer une motion de censure après l'utilisation du 49.3 par Élisabeth Borne pour faire passer la réforme des retraites.

ⓘ Publicité

La France insoumise a décidé de se ranger derrière le texte présenté par le petit groupe centriste Liot (Libertés, indépendants, Outre-mer et territoires). Le RN déposera aussi une motion de censure "par sécurité" mais Marine Le Pen assure que les 88 députés d'extrême-droite voteront toutes les propositions pour faire tomber le gouvernement.

Du côté des Républicains, plusieurs parlementaires ont annoncé qu'ils ne suivront pas la ligne de leur parti et soutiendront une motion de censure. La présidente de la région Pays de la Loire Christelle Morançais le déplore, elle qui a quitté LR l'an dernier. "Que chacun prenne ses responsabilités vis-à-vis de nos concitoyens, donc j'ose espérer que les députés LR ne vont pas voter cette motion de censure."

"Une réforme essentielle pour notre pays"

Christelle Morançais regrette également "que le gouvernement soit passé au 49-3. Malheureusement, c'est une réforme essentielle pour notre pays. Il faut une réforme des retraites pour préserver le système. Et j'espère honnêtement que dans les jours et les semaines à venir, notre pays va faire preuve d'apaisement parce que dans le contexte qu'on vit actuellement après une crise sanitaire, une crise énergétique, on peut parler aussi de crise financière quand on voit ce qui se passe aux États-Unis, je pense qu'il y a besoin d'un rassemblement, d'une unité et de l'apaisement. C'est un enjeu pour notre pays."