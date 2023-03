Motion de censure : comment vont voter les députés de la Loire et de la Haute-Loire ?

Si la motion déposée par le Rassemblement National n'a aucune chance d'aboutir, celle du groupe LIOT (Libertés, Indépendants Outre-mer et Territoires) peut rassembler plus largement. Pour aboutir, dans la configuration actuelle de l'Assemblée nationale, le texte doit obtenir 287 voix. Il faudrait donc qu'il rassemble les suffrages de LIOT (20 siège), du RN (88), de la NUPES (149) et d'une trentaine de députés LR.

ⓘ Publicité

Dans la Loire, il y a ceux pour lesquels il n'y a aucun suspens : Andrée Taurinya de la Nupes votera la motion de censure de LIOT ; les députés Renaissance Quentin Bataillon et Modem Emmanuel Mandon membre de la majorité présidentielle, ne voteront aucun des textes.

Reste les cinq députés Les Républicains de la Loire et de la Haute-Loire. Dans le Roannais, Antoine Vermorel-Marques (qui n'avait pas annoncé s'il soutiendrait ou non la réforme des retraites) dit désormais clairement qu'il ne soutiendra aucune motion de censure. "La question, n'est pas pour ou contre la réforme, mais pour ou contre Mélenchon ou Le Pen à Matignon" dit il et ça c'est "inenvisageable" pour lui.

Jean-Pierre Taite, dans le Forez, opposé à la réforme des retraites, explique qu'il ne veut pas non plus "prendre le risque" d'envoyer Jean-Luc Mélenchon à Matignon.

Les autres députés LR qui avaient également l'intention de voter contre la réforme des retraites se montrent plus discrets : Dino Ciniéri dans la Loire décidera au dernier moment, après avoir écouté la présentation des motions ; Jean-Pierre Vigier en Haute Loire ne fait (ce dimanche) aucune communication sur ce sujet et Isabelle Valentin, élue de Haute-Loire, est aux abonnés absents.