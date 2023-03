Motion de censure : la députée nordiste B. Descamps (Liot) hésite à voter pour

C'est une parlementaire qui ne se remet toujours pas de la cacophonie qui a régné ce jeudi après-midi dans l'hémicycle lorsqu'Elisabeth Borne a annoncé avoir recours au 49.3 pour adopter la réforme des retraites. "Ce que nous avons vécu a quand même été très choquant. Aujourd'hui, signer une motion avec certains élus, j'avais du mal à franchir le pas", explique l'élue de la circonscription valenciennoise. Elle vise le comportement des députés LFI qui ont entonné la Marseillaise pour couvrir la voix de la Première Ministre et ont brandi des pancartes. Des députés LFI qui ont signé, pour certains, cette motion de censure déposée par un membre du groupe Liot qui réunit des députés issus du centre-droit, de la gauche et de la mouvance indépendantiste corse.

Une ex-UDI qui s'interroge

Cette ancienne membre du parti centriste UDI, qui n'est plus encartée aujourd'hui, se pose donc ouvertement la question : "aujourd'hui, honnêtement et très sincèrement je ne sais pas ce que sera mon vote lundi. Il faut tenir compte de tout et tenir compte de la situation de notre pays. Il ne faut pas ajouter une crise politique qui paralyserait nos institutions même si j'ai été opposée à la réforme des retraites et qu'il y a eu quelques avancées". Béatrice Descamps qui précise qu'elle n'aurait pas voté la loi si elle avait été soumise au vote, pointant du doigt des insuffisances sur la question des séniors et des carrières des femmes.