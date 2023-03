Motion de censure : "On a fracturé le pays pour rien", estime Hervé Morin

Il suit la situation politique de loin géographiquement, mais de très près politiquement. Hervé Morin, le Président de la région Normandie en déplacement en ce moment aux États-Unis, s'est exprimé ce vendredi au micro de France Bleu au lendemain de l'adoption en force de la réforme des retraites par le 49.3. Après avoir d'abord expliqué il y a six mois qu'il fallait mieux attendre pour faire cette réforme , il l'avait finalement soutenue ces derniers mois, expliquant qu'il fallait aller de l'avant. Mais les développements des derniers jours, les dernières négociations et la situation politique et sociale, le rendent de nouveau très critique à l'égard du gouvernement et d'Emmanuel Macron.

Une motion qui a peu de chances d'être votée

Hervé Morin est le Président des Centristes, la formation politique qui est membre du groupe LIOT, celui qui a déposé ce vendredi la motion de censure qui a le plus de chances d'aboutir lundi. Hervé Morin, ancien ministre de la Défense, n'est plus parlementaire mais il se lance dans un pronostic pour le vote de lundi : "Je ne suis pas convaincu qu'il y ait une majorité. Je ne suis pas sûre qu'il y ait suffisamment de députés Les Républicains qui la votent". Sans se prononcer sur ce qu'il souhaite, à titre personnel, à Elisabeth Borne et à son gouvernement, le Président de la région Normandie préfère insister sur l'échec du dialogue social : " tout ça pour ça tonne-t-il, pourquoi avoir épuisé le pays pour une réforme qui n'en est pas une ? Quand vous faites le solde des plus et des moins, il reste à peu près 5 milliards d'euros d'économies pour porter l'âge de la retraite à 64 ans, alors que les Français déjà, travaillent plus de 63 ans en moyenne".

"On a fracturé le pays pour rien"

Hervé Morin se montre pessimiste pour les prochains mois et au-delà pour la fin du quinquennat d'Emmanuel Macron : "on voit bien qu'on a totalement épuisé le pays, fracturé le pays pour pas même consolider notre régime de retraite. Ils (ndlr : les membres du gouvernement) ont été mauvais, il faut le dire comme ça. Parce que quand vous avez un député comme Charles de Courson, centriste, un des députés les plus rigoureux sur la dépense publique, qui devient un des opposants les plus farouches, on voit bien qu'au bout du compte, ils n'ont pas su gérer cette histoire et qu'on en arrive à un quinquennat qui touche à sa fin". Charles de Courson, député de la Marne depuis trente ans et proche d'Hervé Morin, est un des députés les plus expérimentés de l'Assemblée. Il est régulièrement consulté par les ministres d'un gouvernement qu'il menace aujourd'hui de faire tomber. Et Hervé Morin d'enfoncer le clou à propos d'Emmanuel Macron : "toutes les conditions sont réunies pour que ce quinquennat n'ait pas servi à grand-chose pour faire progresser le pays".

"Ils ont été mauvais"

En voyage de l'autre côté de l'Atlantique, il n'est pas forcément facile pour lui de bien évaluer la situation française, mais Hervé Morin ne se fait aucune illusion sur la suite du mandat : "le gouvernement a créé les conditions pour que le pays soit tellement fracturé qu'on ne soit plus capable de traiter les vrais sujets là où il y a des vraies difficultés. Je pense par exemple à deux secteurs le champ de l'éducation. L'école marche très mal quand même. Vous êtes incapable, compte tenu de ce contexte social et politique, de porter la moindre transformation sur notre modèle scolaire. La santé va très mal aussi. Est-ce que vous croyez un tant soit peu que vous êtes capable de porter une transformation du modèle ? Non".

En conclusion, le Président normand est pessimiste : "on aura dans le meilleur des cas un pays à l'arrêt, et au pire un pays qui sera dans un climat social délétère".