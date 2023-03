Motion de censure : pour le député breton Paul Molac "le coup de force du gouvernement ne passe pas"

Le député du Morbihan Paul Molac est l'invité de France Bleu Armorique ce lundi 20 mars, quelques heures avant que deux motions de censure contre le gouvernement ne soient examinées par l'Assemblée nationale. L'une de ces motions a été déposée par le groupe LIOT dont fait partie l'élu breton.

ⓘ Publicité

France Bleu Armorique : j'imagine que vous avez passé le week-end à faire vos comptes?

Paul Molac : Oui, on pense pas à que ça évidemment, mais surtout à être quelque peu inquiet quand même de la méthode du gouvernement, parce que c'est autoritaire, cette réforme, en fait. Cette loi, les Français ne veulent pas globalement. ils sont 70 % à la refuser dans les sondages et tous les syndicats sont contre également. À l'Assemblée, il n'y a pas de majorité pour voter cette loi et le gouvernement passe en force. Là, je n'arrive pas à comprendre ce gouvernement et sa façon de fonctionner.

Mais ce 49.3, il est dans la Constitution...

Il y a beaucoup de choses qui sont dans la Constitution, pour faire taire le Parlement. Vous savez, c'est une Constitution d'ailleurs qu'il faudra bien changer pour rééquilibrer les choses.

Est-ce que votre motion de censure contre le gouvernement d'Elisabeth Borne peut passer cet après midi selon vous?

Alors nous, on a tout fait pour ça.

Ça veut dire quoi faire tout pour ça? Vous avez appelé des députés?

On a appelé évidemment les groupes parlementaires déjà. Et bon, il faut savoir que certains groupes ne veulent pas signer avec d'autres groupes. Donc il nous fallait quand même 58 députés pour pouvoir déposer cette motion de censure. Nous sommes 20. Donc il nous faut des alliés. On a eu des alliés.

Vous les avez trouvé où ces alliances?

Alors essentiellement avec la NUPES, puisque Les Républicains n'ont pas voulu signer parce qu'il y avait des LFI et que le RN ne veut pas signer avec les Insoumis qui ne veut pas signer non plus avec le Rassemblement National. Toujours est il qu'on a quand même réussi à faire une motion. Et le Rassemblement national a dit qu'il la voterait ainsi que certains LR. Donc on n'est pas loin d'arriver à nos buts.

Votre groupe LIOT, qui a déposé cette motion de censure, est assez hétéroclite. Vous avez eu un consensus tout de même contre cette réforme des retraites au sein de LIOT?

Nous sommes des gens du centre droit et du centre gauche, donc on n'est pas si hétéroclite que ça. Et nous sommes amenés à lutter contre cette réforme, car elle va impacter ceux qui sont les plus faibles d'entre nous, c'est-à-dire les travailleurs qui vont avoir des problèmes de santé, les femmes et ceux qui ont commencé à travailler tôt, qui feront pour un bon nombre d'entre eux plus de 43 ans de cotisation. Donc ça, si vous voulez, c'est quelque chose qui dans l'aspect social qui est le nôtre, ne passe pas et ne passera pas. Alors nous avons quinze députés de chez nous sui ont signé cette motion de censure. Il faut dire que ce n'est pas une habitude chez nous. C'est la première fois moi même que je signe une motion de censure et que je vais la voter. On n'est pas dans l'opposition pour être dans l'opposition, mais pour dire à un moment donné que la méthode du gouvernement qui consiste à passer en force, qui consiste aussi à ne pas négocier, cela ne va pas. Car contrairement à ce qu'on entend, il n'y a pas eu négociation. Ce gouvernement estime que quand il nous a informé de ce qu'il veut faire, il a négocié. Ça suffit pour lui. Ce n'est pas comme ça qu'on fait une proposition de loi, surtout quand il n'y a pas de majorité absolue.

Si aucune de ces deux motions de censure n'est adoptée cet après-midi, cela voudra dire que la réforme des retraites est adoptée. Et après? Vous continuerez à vous mobiliser contre cette réforme?

Alors nous, oui, incontestablement, puisqu'on fera un recours au Conseil constitutionnel de toute façon. Mais ce qui m'inquiète, c'est qu'à force de s'installer en force, à force de faire des coups de force, eh bien le peuple réagisse. Et ça, c'est bien ce que nous voudrions éviter. Si le Parlement ne fait pas son travail, s'il n'est pas à l'écoute de la population, et bien le débat, se fera ailleurs. Et ce que je crains évidemment, c'est que cela se passe dans la rue. Pour l'instant, il n'y a pas de gros débordement.