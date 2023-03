Motion de censure rejetée : cinq députés du Nord Franche-Comté avaient voté pour

Les motions de censure déposées après l'utilisation de l'article 49.3 par le gouvernement pour faire passer la réforme des retraites ont été rejetées , lundi 20 mars, à l'Assemblée nationale. La motion portée par le groupe indépendant Liot a été rejetée à 9 voix près. Dans le Nord Franche-Comté, cinq députés avaient voté cette motion.

ⓘ Publicité

Cinq députés du Nord Franche-Comté votent la motion

Cinq députés du Nord Franche-Comté ont voté en faveur de la motion portée par le groupe indépendant Liot. Il s'agit, comme annoncé, du député Les Républicains Ian Boucard, du député de La France insoumise Florian Chauche et des députés du Rassemblement national Géraldine Grangier, Antoine Villedieu et Émeric Salmon. Ils l'ont annoncé sur Twitter ou via communiqué. Les trois députés RN ont par ailleurs également voté la motion déposée par leur groupe et qui a aussi été rejetée.

Dans un communiqué, Ian Boucard dit regretter l'adoption de la réforme des retraites "sans vote des représentants du peuple". Il estime que "le recours à l’article 49-3 de la Constitution sur cette réforme qui concerne chaque Français renforce l'éloignement de nos concitoyens avec les institutions" et "invite donc le gouvernement à retirer cette réforme ou à la soumettre à référendum pour sortir de la crise politique et institutionnelle que connait notre pays". Ian Boucard condamne par ailleurs les violences et les menaces qui ont suivi le recours à l’article 49-3.

De son côté, Florian Chauche appelle sur Twitter à "continuer la mobilisation". "Cette réforme, on peut encore la faire tomber mais pour cela il faut se mobiliser dans la rue", estime-t-il.

Le député RN de Haute-Saône Antoine Villedieu pointe lui du doigt Les Républicains, qu'il décrit sur Twitter comme "le paillasson du gouvernement". "Les électeurs s’en souviendront !", estime-t-il.

De leur côté, Annie Genevard, députée et présidente du parti Les Républicains dans le Doubs, et Nicolas Pacquot, député Renaissance du Doubs, qui avaient fait savoir sur l'antenne de France Bleu Belfort-Montbéliard qu'ils ne voteraient pas en faveur des motions de censure, ont effectivement rejeté les motions .