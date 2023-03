Motion de censure rejetée : les réactions des députés du Nord-Pas-de-Calais

La motion transpartisane déposée à l'Assemblée par le groupe régionnaliste et indépendantiste LIOT (Liberté, Indépendance, Outre-mer et territoires) a été rejetée ce lundi 20 mars (278 voix pour), tout comme celle déposée par le Rassemblement nationa (94 voix pour). La réforme des retraites est donc adoptée.

"Le gouvernement doit quand même démissionner"

Il fallait 287 voix "pour" à l'Assemblée pour que la motion de censure transpartisane soit adoptée. " Ca s'est joué à neuf voix près, c'est encore plus serré que ce qu'on attendait ", regrette le député de la 3e circonscription du Nord Benjamin Saint-Huile, qui siège dans le groupe centriste LIOT. " Le gouvernement doit quand même démissionner, même si la motion a été rejetée parce que la situation est intenable. Il faut que le président s'exprime rapidement pour apaiser le pays en retirant cette réforme et en changeant de gouvernement. Cette motion est à la fois un échec et une réussite, parce que les députés de l'opposition se sont rassemblés, et même s'il en manquait neuf, nous avons réussi à montrer que ce gouvernement est sur un fil, et qu'il faut le couper ."

Chez La France Insoumise aussi, le député de la 8e circonscription du Nord David Guiraud demande la démission du gouvernement : " Aujourd'hui dans le pays il y a une énorme colère et neuf voix ne feront pas changer l'avis des gens. Ca va devenir de plus en plus violent parce que tout le monde sent à quel point ce gouvernement est faible et isolé donc forcément il y a une possibilité de victoire de la rue. Moi je viens en paix, je ne suis pas partisan de tout casser mais le problème c'est que la motion de censure était un des derniers outils législatifs pour faire en sorte que ça se passe bien. Mais là, c'est le rapport de force le plus dur qui va commencer à émerger, le rapport de force de la rue, et ça ne peut que dégénérer ."

"Macron a fait un bras d'honneur au peuple"

Même son de cloche au sein du Rassemblement National. Caroline Parmentier, la députée de la 9e circonscription du Pas-de-Calais, ne veut pas en rester là : "Quelle légitimité peut-avoir un gouvernement qui manque d'être renversé à neuf voix près ? Dix-neuf députés Les Républicains ont voté pour cette motion de censure, ce n'est pas anodin. Cette séquence ne se termine pas avec l'échec de cette motion de censure. Nous allons utiliser tous les moyens institutionnels possibles pour que cette réforme ne passe pas. Dès demain nous allons déposer un recours au Conseil Constitutionnel. Le lien entre les Français et le président de la République est brisé. Le président Macron a tordu le bras à la représentation nationale, il y a une humiliation, un bras d'honneur au peuple, au Parlement, et aux syndicats de la part de l'exécutif."

"Ce vote est un désaveu"

Chez les Républicains, 19 députés ont voté en faveur de la motion de censure malgré la consigne d'Eric Ciotti, le chef du parti. Pierre-Henri Dumont, député Les Républicains, fait parti de ceux qui ont voté en faveur de la motion : "C'est un désaveu, il est urgent que le gouvernement comprenne que s'il n'a pas été renversé, il a quand même une majorité fébrile. La seule solution maintenant c'est que le président retire sa réforme des retraites, convoque une grande conférence sociale et permette d'avoir, par le dialogue, une vraie réforme des retraites acceptée et acceptable."

Béatrice Descamps, députée LIOT de la 21e circonscription du Nord, appelle de son côté ses collègues à accepter ce vote : " La motion n'est pas passée, à peu de voix près mais elle n'est pas passée. Il faut prendre acte de ce vote et ce que je souhaite aujourd'hui c'est que le gouvernement fasse de même et change sa façon de travailler avec les parlementaires. Il y a une crise sociale, une crise économique et une certaine crise politique donc maintenant il faut que chacun évolue, aille vers les autres. Il faut davantage d'écoute et de travail avec l'Assemblée nationale et ça, c'est au gouvernement de le faire. Je souhaite qu'on retrouve un climat apaisé et qu'on puisse travailler pour les Français au lieu de passer notre temps à vociférer." Elle indique avoir hésité à voter pour cette motion de censure, qu'elle n'avait pas signée vendredi, mais qu'elle a finalement changé d'avis : "J'ai voulu respecter ce que me demandait les élus et les syndicats de mon territoire et donc j'ai voté pour la motion de censure ce soir. Mais elle a été rejetée donc maintenant, il faut aller de l'avant, on peut garder ce gouvernement mais il faut qu'il nous donne une preuve que sa manière de travailler va changer. "

"Les plaies sont à vif, à nous d'aller convaincre dans nos circonscriptions"

Du côté de la majorité présidentielle, la députée Renaissance de Lille Brigitte Liso admet qu'il va falloir réparer la situation : "Les plaies sont à vif, à nous maintenant d'aller convaincre jour après jour, personne après personne, dans nos circonscirptions. On a peut-être été maladroits, on a peut-être été mal entendus, on parlait peut-être plus fort que nous. Une loi pour la retraite, c'est difficile à proposer, c'est même courageux. Il faut qu'on montre l'évidence d'un changement, et aller de l'avant."