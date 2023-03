Motions de censure, 49.3 : le politologue Tristan Haute explique ce qui se joue ce lundi à l'Assemblée

C'est aujourd'hui : les deux motions de censure déposées contre le gouvernement d'Elisabeth Borne suite à l'utilisation de l'article 49.3 vont être mises au vote ce lundi à l'Assemblée nationale , avec deux scénarios possibles : soit un de ces textes est voté et le gouvernement est forcé de démissionner, soit les motions sont rejetées et la réforme des retraites est adoptée.

Le rôle pivot des députés LR

L'une de ces motions a été déposée par le groupe Rassemblement national et a peu de chance d'être adoptée. En revanche, la motion "transpartisane" du groupe LIOT est susceptible de rassembler davantage de suffrages avec, néanmoins, une incertitude concernant le vote des députés du groupe Les Républicains (LR).

"Pour être adopté, une motion de censure doit recueillir la majorité absolue des membres de l'Assemblée, donc 287 voix actuellement, rappelle Tristan Haute maître de conférence en sciences politiques à l'université de Lille. Il faudrait donc que la NUPES, le RN, les membres du groupe LIOT mais aussi 20 à 30 députés LR votent cette motion de censure. Cela fait quasiment la moitié du groupe LR à l'Assemblée, ce qui est considérable."

"Si cette motion est votée, le projet de loi de réforme des retraites est rejeté et le gouvernement démissionne mais il n'y a pas automatiquement de dissolution, rappelle le politologue, invité ce lundi matin de France Bleu Nord. C'est au président de la République qu'il revient de dissoudre l'Assemblée."

Tristan Haute précise aussi que si les motions sont rejetées et que la réforme est adoptée, ce n'est pas pour autant la fin de l'histoire : "Certains députés et certains sénateurs l'ont déjà annoncé : il y aura un recours au Conseil constitutionnel et de nombreux collègues constitutionnalistes s'interrogent finalement sur la constitutionnalité de certaines dispositions de cette réforme et de l'utilisation de certaines dispositions en termes de procédure parlementaire pour faire adopter cette réforme."