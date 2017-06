Législatives 2017 : qui est Mounir Mahjoubi le nouveau député REM de Paris

Mounir Mahjoubi, La République en Marche, a été élu dimanche député de la seizième circonscription de Paris avec 51,18% au second tour des législatives 2017.

Mounir Mahjoubi, 33 ans, a une maitrise de droit et un master d'économie et de finances. Il a étudié les sciences politiques à New York. Sa famille est originaire du Maroc. Il a grandi à Paris.

Passionné de numérique, il travaille à 16 ans comme technicien réseau internet tout en poursuivant ses études.

Il a été syndicaliste. Il a présidé le Conseil National du Numérique. Aujourd'hui, il codirige une agence d'innovation qui aide à la création de start-up qui ont un impact social et environnemental positif.

Il s'est engagé dans la campagne de Ségolène Royal en 2007 et dans celle de François Hollande en 2012 sur les questions numériques.

Responsable numérique de la campagne d'Emmanuel Macron, il a été nommé secrétaire d'Etat au Numérique. Avec ces législatives, il a pris un risque puisque les ministres qui seront battus devront quitter le gouvernement.