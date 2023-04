Mourad Boudjellal démissionne de la présidence de Renaissance dans le Var

Mourad Boudjellal s'en va. L'ancien patron du RCT quitte son poste de président du parti Renaissance dans le Var ce vendredi. Trois mois seulement après son élection, celui qui voulait se poser en rempart au Rassemblement National et ses sept députés sur huit sièges disponibles dans le département, rend son tablier.

Un manque de temps ?

On ne connaît pas encore le motif de sa démission, il doit s'en expliquer auprès des adhérents du parti ce samedi. Peut-être le manque de temps, avance Sereine Mauborgne, porte-parole du parti Renaissance dans le Var : "Au regard des nouveaux engagements que Mourad Boudjellal a pris, notamment avec l'éditeur Gallimard, il fait face à de nouvelles contraintes et préfère laisser les commandes à quelqu'un capable d'assumer pleinement les responsabilités de président du parti Renaissance."

Mourad Boudjellal, également président du club de foot de Hyères (N2), fait preuve d'un manque de sérieux regrettable, souligne de son côté Cécile Muschotti, conseillère municipale à Toulon et conseillère métropolitaine : "Quand on veut prendre des responsabilités, c'est un engagement qu'on prend. [...] La communication ne fait pas tout. Je pense qu'on a besoin de sérieux pour notre parti et que cela ne fait rire personne les coups d'éclat des uns et des autres."