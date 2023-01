Mourad Boudjellal élu à la tête du parti présidentiel Renaissance dans le Var

Mourad Boudjellal transforme l'essai : l'ex-patron du RCT est élu ce dimanche 29 janvier à la tête du bureau départemental du parti présidentiel Renaissance Var. A la tête du projet "Notre Ambition pour le Var", sa victoire est confirmée avec 79% des voix, pour un taux de participation estimé à 81% des adhérents dans le département.

Déjà à la tête du Hyères Football Club, Mourad Boudjellal multiplie ses engagements, conformément à sa volonté, de "mettre ses compétences au service des militants". Dés sa candidature déclarée le jeudi 12 janvier, le vainqueur du scrutin voulait "un travail de refondation du parti dans le Var pour le rendre plus militant, plus ambitieux et plus dynamique."

Mourad Boudjellal s'est imposé face à son seul adversaire, Gilles Joannet, le responsable du comité LREM dans le golfe de Saint-Tropez. Le scrutin s'est tenu par vote électronique ce samedi 29 et ce dimanche 30 janvier.